Киев призывает США и Германию к конкретным действиям из-за «Северного потока-2»

16 сентября, 16:35


Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба призывает Вашингтон и Берлин перейти к конкретным действиям по предоставлению Киеву гарантий для сохранения газового транзита газа через территорию страны.

«В последние дни была серьезная активность на треке „Северного потока-2“. Мы трясем наших партнеров и требуем, что время от слов переходить к конкретным действиям, от заверений к конкретным гарантиям», — заявил глава МИД журналистам на онлайн-брифинге.

Газопровод «Северный поток-2», проложенный при участии России, был полностью достроен в сентябре. Киев опасается, что его ввод в эксплуатацию повлечет за собой отказ Москвы от транзита газа через Украину, которая на этом зарабатывает.

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Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.