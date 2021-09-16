Киев призывает США и Германию к конкретным действиям из-за «Северного потока-2»



Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба призывает Вашингтон и Берлин перейти к конкретным действиям по предоставлению Киеву гарантий для сохранения газового транзита газа через территорию страны.

«В последние дни была серьезная активность на треке „Северного потока-2“. Мы трясем наших партнеров и требуем, что время от слов переходить к конкретным действиям, от заверений к конкретным гарантиям», — заявил глава МИД журналистам на онлайн-брифинге.

Газопровод «Северный поток-2», проложенный при участии России, был полностью достроен в сентябре. Киев опасается, что его ввод в эксплуатацию повлечет за собой отказ Москвы от транзита газа через Украину, которая на этом зарабатывает.