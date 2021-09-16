В США полицейские в упор расстреляли афроамериканца с мачете

16 сентября, 16:09


Полицейские города Дель Норте (штат Калифорния, США) в упор расстреляли чернокожего американца Роберта Андерсона, который бросился на сотрудников с мачете. Видео с места происшествия выложено на YouTube-канале офиса местного шерифа.

Все события произошли 25 августа. Шерифу Дель Норте поступило сообщение о мужчине, который перегородил шоссе на въезде в город своим автомобилем и угрожает другим водителям. На место выехал один из сотрудников, которому удалось убедить Андерсона положить на землю мачете.

Выяснилось, что афроамериканец был в психически неуравновешенном состоянии. На видео он говорит, что ему лгали и он жил в Матрице, а всю полицию США контролирует тайное правительство. При этом из себя Андерсона вывела ссора с его девушкой, которая также фигурирует на видео.

Спустя несколько минут переговоров на место прибыло подкрепление, которое призвало Андерсона отойти от мачете. Однако в этот момент его девушка что-то сказала, и мужчина, схватив свое оружие, бросился к ней. Полиция в упор расстреляла Андерсона, от полученных ранений он скончался на месте.

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Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.