Водители иранских грузовиков ополчились на Пашиняна и выдвинули ультиматум

16 сентября, 15:23

Водители иранских грузовиков, застрявших на дороге Горис–Кафан, угрожают перекрыть дорогу из-за того, что с них требуют денег за проезд азербайджанского поста.

Один из водителей, Амир, пожаловался корреспонденту Sputnik, что иранцы стоят у Воротана «уже три дня» и «не могут проехать, так как нет денег, чтобы заплатить азербайджанцам».

Водители угрожают перекрыть дорогу, если в течение пары часов их проблема не решится. В этом районе, по данным СМИ, скопилось порядка 50 иранских фур. Водители настоятельно просят довести информацию до премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.