Водители иранских грузовиков ополчились на Пашиняна и выдвинули ультиматум

Водители иранских грузовиков, застрявших на дороге Горис–Кафан, угрожают перекрыть дорогу из-за того, что с них требуют денег за проезд азербайджанского поста.

Один из водителей, Амир, пожаловался корреспонденту Sputnik, что иранцы стоят у Воротана «уже три дня» и «не могут проехать, так как нет денег, чтобы заплатить азербайджанцам».

Водители угрожают перекрыть дорогу, если в течение пары часов их проблема не решится. В этом районе, по данным СМИ, скопилось порядка 50 иранских фур. Водители настоятельно просят довести информацию до премьер-министра Армении Никола Пашиняна.