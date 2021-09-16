Эксперт предрек начало армянских провокаций на границе с Азербайджаном

Переход председательства в ОДКБ Армении с сегодняшнего дня внушает определенные опасения. Об этом заявил в беседе с Minval.az российский военный эксперт Алексей Хлопотов.

По его словам, остальные члены организации «с содроганием ожидали этот момент». И не случайно, потому что для ОДКБ Армения является самым проблемным партнером.

«ОДКБ – это сугубо оборонительный союз, а армянская сторона сама намеренно ищет ссоры с соседями, постоянно провоцирует Азербайджан в военном плане, при этом пытаясь всеми силами втянуть в конфликт страны альянса. Рискну предположить, что прямо с сегодняшнего дня на линии соприкосновения войск могут вновь начаться армянские провокации. При этом Ереван усиленно начнет обвинять в них Баку. А после провокаций может последовать череда крайне безответственных заявлений и предложений с армянской стороны, игнорировать которые другим членам организации будет трудно, а еще труднее отвечать», – подчеркнул эксперт.

Также наш собеседник отметил, что Армения, возглавляя ОДКБ, будет пытаться продавливать решения в своих корыстных интересах. Естественно, это не будет способствовать укреплению общей безопасности. Тем более что для ОДКБ, заметил он, в данный момент наиболее актуальным является среднеазиатское направление в силу развития ситуации в Афганистане. По этому поводу на саммите организации, который сегодня прошел в Душанбе, уже принята соответствующая резолюция.

«Думаю, Армения начнет перетягивать одеяло на себя, отвлекая ОДКБ от реализации важных и нужных задач по поддержке безопасности в Средней Азии. В то время как именно там, в зоне соприкосновения границ республик Центральной Азии и Афганистана, сейчас как раз и находится самая проблемная зона, угрожающая безопасности региона, а в долгосрочной перспективе – всему СНГ. И именно там должны быть сконцентрированы все интересы СНГ, а не на целенаправленных провокациях Еревана в зоне армяно-азербайджанской границы», — отметил российский эксперт.

В. Мансуров