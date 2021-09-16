Ханде Харманджи: В Азербайджане не выявлено заражения штаммом «мю» коронавируса

В Азербайджане не выявлено случаев заражения штаммом «мю» коронавирусной инфекции.

Об этом сказала в четверг глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает Trend.

По ее словам, этот штамм наиболее распространен сейчас в основном в Южной Америке.

«В структурах здравоохранения Азербайджана регулярно проводятся исследования по данному вопросу. В случае выявления факта заражения штаммом «мю» коронавируса общественность будет проинформирована об этом», — сказала Харманджи.