Ханде Харманджи: В Азербайджане не выявлено заражения штаммом «мю» коронавируса

16 сентября, 14:57

В Азербайджане не выявлено случаев заражения штаммом «мю» коронавирусной инфекции.

Об этом сказала в четверг глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает Trend.

По ее словам, этот штамм наиболее распространен сейчас в основном в Южной Америке.

«В структурах здравоохранения Азербайджана регулярно проводятся исследования по данному вопросу. В случае выявления факта заражения штаммом «мю» коронавируса общественность будет проинформирована об этом», — сказала Харманджи.

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Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.