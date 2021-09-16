В ДТП на востоке Франции пострадали 28 детей



Двадцать восемь детей пострадали в результате ДТП с автобусом в коммуне Шанже в западной части Франции, сообщает радиостанция France bleu.

Автобус, направлявшийся в школу в коммуне Лаваль, сошел с дороги. В автобусе находились 48 школьников и водитель.

По данным властей, 28 детей пострадали, двое из них – серьезно, но их жизнь вне опасности. Остальные, находившиеся в автобусе дети, в шоковом состоянии. Пострадавших доставили в больницу города Лаваль.

На месте ЧП работают спасательные службы. Причины ДТП пока не установлены. Женщина, которая была за рулем автобуса, должна будет пройти токсикологический тест. Также будет проведен технический анализ транспортного средства, отмечает радиостанция.