В ДТП на востоке Франции пострадали 28 детей

16 сентября, 14:42


Двадцать восемь детей пострадали в результате ДТП с автобусом в коммуне Шанже в западной части Франции, сообщает радиостанция France bleu.

Автобус, направлявшийся в школу в коммуне Лаваль, сошел с дороги. В автобусе находились 48 школьников и водитель.

По данным властей, 28 детей пострадали, двое из них – серьезно, но их жизнь вне опасности. Остальные, находившиеся в автобусе дети, в шоковом состоянии. Пострадавших доставили в больницу города Лаваль.

На месте ЧП работают спасательные службы. Причины ДТП пока не установлены. Женщина, которая была за рулем автобуса, должна будет пройти токсикологический тест. Также будет проведен технический анализ транспортного средства, отмечает радиостанция.

﻿

Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.