Завтра в Баку будет сильный ветер

16 сентября, 14:27

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром в некоторых местах полуострова пройдут кратковременные дожди, ожидается сильный северо-западный ветер.

Как  сообщает Национальная служба гидрометеорологии МЭПР,  температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 21-23, днем — 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70, днем — 45-50 процентов.

В регионах Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами интенсивного характера, есть вероятность выпадения града. Утром местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем — 27-32 градуса тепла, в горах ночью — 8-13, днем — 14-17 градусов тепла.

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Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.