Завтра в Баку будет сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром в некоторых местах полуострова пройдут кратковременные дожди, ожидается сильный северо-западный ветер.
Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии МЭПР, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 21-23, днем — 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 755 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70, днем — 45-50 процентов.
В регионах Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами интенсивного характера, есть вероятность выпадения града. Утром местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 16-21, днем — 27-32 градуса тепла, в горах ночью — 8-13, днем — 14-17 градусов тепла.