Даже апрельские бои 2016 года не удержали Саргсяна от соблазна посетить Баден-Баден

Армянский портал fip.am рассказал о развлечениях бывшего президента страны Серж Саргсян в Баден-Бадене. Саргсян летал туда даже сразу после апрельской войны.

По данным сайта, в общей сложности, с 2008 года Серж Саргсян более 16 раз летал на правительственном самолете в аэропорт немецких городов Баден-Баден/Карлсруэ. Только по зафиксированным датам, за время пребывания у власти, он провел в Баден-Бадене 134 дня, а на самом деле намного больше.

Примечательно, что Серж Саргсян использовал для поездок в Баден-Баден даже переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Например, для участия в намеченных на 22 ноября 2009 года переговорах с Алиевым в Мюнхене, Серж Саргсян улетел за 4 дня до дня переговоров, но улетели не в Мюнхен, как сообщалось, а прямиком в Баден-Баден. И только 22 ноября самолет оказался в Мюнхене, где и проводились переговоры.

«Однако самым неприятным, можно сказать противным, является то, что действующий на тот момент президент Армении, отправился в Баден-Баден 5 апреля 2016 года, буквально через несколько часов после формального установления перемирия, когда на самом деле по всей линии соприкосновения еще продолжались боевые действия. На этот раз Саргсян воспользовался запланированным на 6-7 апреля официальным визитом в Германию, чтобы снова слетать в Баден-Баден. 5 апреля, с похорон разведчика Сасуна Мкртчяна в Ераблуре, Саргсян с официальным визитом уехал не в Берлин, а в Баден-Баден, и только через день, 6 апреля, прибыл в Берлин. Таким образом, в период своего президентства Серж Саргсян, по сути, посещал немецкий город Баден-Баден ежегодно, а в некоторых случаях и два раза в год.

Что так привлекало Саргсяна в Баден-Бадене, казино или курортные и культурные центры, расследователям FIP неизвестно, но фактом является то, что сотни тысяч долларов тратились из госбюджета на частные перелеты Саргсяна», – отмечает портал.