Армения приняла председательство в ОДКБ

16 сентября, 12:44

Армения приняла председательство в Организации Договора о коллективной безопасности.

Как передают армянские СМИ, по завершении расширенного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Таджикистана Эмомали Рахмон от имени своей страны и себя лично поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и пожелал ему плодотворной деятельности.

Следующие заседания Советов министров иностранных дел и обороны стран-членов ОДКБ и Комитета секретарей Советов безапасности ОДКБ пройдут в Армении в первой половине 2022 года.

﻿

Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.