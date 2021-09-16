МЧС сделало предупреждение в связи с ухудшением погодных условий

16 сентября, 11:48

По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, с вечера 16 сентября до 18 сентября погода на территории страны ухудшится, ожидаются сильный ветер, ливни, грозы.

В связи с ожидаемым сильным ветром МЧС, обращаясь к населению, рекомендует не выходить из дома на улицу без особой необходимости: «Кроме того, находясь на улице, нужно держаться подальше от легких и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под столбами и линиями электропередачи, высокими деревьями.

Также с учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности».

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Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.