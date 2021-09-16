«Москва в любом случае попадает в западню. В руках у Баку имеется вполне легальный рычаг»

«Если бы вместо кандидатуры Кособокова возникла какая-то другая, любая, то, безусловно, у Баку возникли бы вопросы и к ней тоже. Азербайджанская сторона вошла в ту фазу процесса, когда опосредованные претензии к РФ, раньше транслируемые как обращения к Еревану, теперь превращаются в прямые требования в адрес Москвы. И это ни хорошо, ни плохо, а просто логичное развитие того, что происходит с Карабахом и вокруг него».

Об этом, как передает Minval.az, заявил российский политолог Григорий Трофимчук, говоря о назначении Михаила Кособокова новом главой миротворческого контингента России в Карабахе.

Он считает, что после Шушинской декларации всем ясно, что азербайджано-турецкий союз будет добиваться своих целей любыми средствами.

«Но пока что в руках у Баку имеется вполне легальный рычаг: требование о практической реализации ноябрьского соглашения. К тому же все внешние стороны, включая РФ, согласны с тем, что карабахские земли юридически принадлежат Азербайджану. Объективно говоря, ситуацию можно было бы затянуть, оставив её там, где она есть, но Баку и Анкару это уже не устраивает, поэтому российским миротворцам уже чуть ли не каждый день указывают на их место», — полагает эксперт.

По его словам, Баку теперь будет прямо требовать от Кособокова, чтобы «никаких армян на азербайджанских землях не было и близко».

«Более того: Кособокову уже прямо вменяют то, что до этого он «командовал в сепаратистских регионах». Таким образом, тем, кто давит и давит на РФ, будет ещё легче сформировать, выстроить тактику своего давления», – убежден он.

По словам политолога, Москва в любом случае «попадает в западню, так как её начинают обвинять в предательстве – тихо, громко, под ковром, по-всякому, уже не важно – обе стороны прошедшей и, возможно, уже будущей карабахской войны»

По мнению Трофимчука, для самой же Москвы непрерывная головная боль с Карабахом является частью общей проблемы, которая начала активно развиваться с конца 2013 года.

«Но во многом здесь виновата сама Москва, так как не использовала в нужном формате свои информационные рычаги. Поэтому задача у Кособокова теперь только одна, тут уже не до контроля армянских тайных троп: не дать старт новой карабахской войне уже с непосредственным участием России», — резюмировал он.