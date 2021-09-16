В Кюрдамире мужчина зарезал свою сестру

В прокуратуру Кюрдамира поступила информация об убийстве в доме, где проживала жительница Кюрдамирского района Диляра Насирова (1986 года рождения).

Как сообщили в прокуратуре Кюрдамирского района, были установлены обоснованные подозрения в том, что брат Насировой Хаял Шихалиев (1984 г.р.) убил ее, нанеся ей многочисленные ножевые ранения во время ссоры.

По факту в прокуратуре Кюрдамирского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

Хаял Шихалиев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия.