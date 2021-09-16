Эксперт рассказал об усилении роли Тюркского совета

Тюркский совет — это региональный союз с отличным потенциалом, объединяющий тюркские государства, имеющий международную практику деятельности и структуру, согласованную в соответствии с правилами ООН. Об этом Minval.az заявил турецкий политолог, профессор Университета Кахраманмараша Тогрул Исмаил.

По его словам, организация постоянно развивается и это не может не радовать.

«Как мы знаем, поначалу Совет был представлен всего четырьмя государствами-участниками. Сейчас список участников расширился, и скоро новым членом тюркского союза станет Туркменистан» — подчеркнул Тогрул Исмаил.

Как отмечает политолог, организация оттачивает свою работу, в том числе и отдельные уставные моменты. Так что процесс ее модернизации также происходит параллельно и вкупе с ее функциональным развитием. Самое главное, по его мнению, – это правильные поставленные задачи организации.

«Но, как мы знаем, главные цели и задачи Совета сотрудничества тюркоязычных государств – это совершенствование двухсторонних и многосторонних отношений между тюркскими государствами в экономической, политической и других областях, различные консультации стран-членов по вопросам экономического сотрудничества и безопасности», — отметил политолог, добавив, что на предстоящем саммите прояснятся конкретные планы по работе Совета.

«Однако уже сейчас можно очертить ряд задач, которыми займется Совет и, в частности Турция, как новый председатель и координатор мероприятий. Первая задача, это – конечно же, вовлечь в работу Совете всех возможных ее участников, в частности, Туркменистан. Важные предстоящие вопросы – в первую очередь экономические: создание единого экономического рынка, рынка энергетического сотрудничества и самое главное, создание коммуникационных путей, обеспечивающих безопасное передвижение товаров и грузов между тюркскими государствами», — подчеркнул Тогрул Исмаил.

По его словам, сейчас государства Центральной Азии, входящие в Совет, серьезно обеспокоены событиями в Афганистане. В этом смысле опыт в вопросах обеспечении безопасности у Турции есть, и она может помочь этим странам. Также остро стоит вопрос с нехваткой водных ресурсов в Средней Азии. Однако и в этом вопросе Анкара имеет солидный опыт», — отметил эксперт, напомнив, что Турция уже решила вопрос с дефицитом воды в Ираке и Сирии.

Вместе с тем, по его словам, пока что вопрос создания единой армии в рамках организации в настоящее время пока не стоит. Это связано с тем, что ряд государств входят в блок ОДКБ, Турция – является членом НАТО, а Азербайджан и Туркменистан вообще являются представителями Движения неприсоединения.

В.Мансуров