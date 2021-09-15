Григорян и Патрушев провели переговоры в Душанбе

15 сентября, 20:56

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян провел встречу с российским коллегой Николаем Патрушевым в Душанбе на полях совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Об этом в среду сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

Стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Секретарь Совбеза Армении подчеркнул, что Ереван готов к скорейшему началу процесса демаркации и делимитации границы с Азербайджаном.

По его словам, правительство Армении объявило о «мирной эпохе», что принесет мир и стабильность на Южный Кавказ, открыв возможность для разблокировки всех коммуникаций.

В свою очередь Патрушев также подчеркнул важность работ по разблокировке коммуникаций, заявив, что этот процесс даст возможность обеспечить стабильный мир в регионе.

Касаясь темы карабахского урегулирования, секретарь Совбеза России придал важность мирному процессу под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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Шараф Малкоч подготовит отчеты о преступлениях армян в Карабахе

15 сентября, 21:39

«Завтра мы поедем в Шушу, Тертер и Агдам и подготовим отчет в связи с разрушениями в Карабахе, в то же время, подготовим и отчет в связи с минами, которые установили там армяне».

Об этом на мероприятии, проведенном в посольстве Турции, сказал президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), Главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч.

По его словам, которые приводит АПА, эти отчеты будут отправлены в международные организации: «Мы подготовим и отчет в связи с преступлениями Армении против человечности. Этот отчет будет отправлен в международные суды».