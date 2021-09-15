Пашинян заявил о готовности Армении обсудить сигналы Турции

15 сентября, 19:14

Правительство Армении готово обсудить поступающие из Турции сигналы по поводу установления диалога. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в среду на правительственном часе в парламенте, отвечая на вопрос депутата от «Гражданского договора» Саркиса Ханданяна.

Еще на заседании правительства Армении 27 августа Пашинян сообщил, что видит положительные сигналы со стороны Турции в контексте регионального мира, и Армения намерена столь же позитивно на них отреагировать.

Как отметил премьер-министр в парламенте, ряд международных партнеров уже выразил готовность содействовать диалогу между Ереваном и Анкарой.

Если этот диалог начнется, то правительство Армении, естественно, должно сообщить о нем гражданам, добавил Пашинян, слова которого приводит «Спутник».

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Шараф Малкоч подготовит отчеты о преступлениях армян в Карабахе

15 сентября, 21:39

«Завтра мы поедем в Шушу, Тертер и Агдам и подготовим отчет в связи с разрушениями в Карабахе, в то же время, подготовим и отчет в связи с минами, которые установили там армяне».

Об этом на мероприятии, проведенном в посольстве Турции, сказал президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), Главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч.

По его словам, которые приводит АПА, эти отчеты будут отправлены в международные организации: «Мы подготовим и отчет в связи с преступлениями Армении против человечности. Этот отчет будет отправлен в международные суды».