Эксперт: Арменией управляют исключительные русофобы

Речь идет уже о сохранении всего армянства и армянского. Об этом заявил экономист Арутюн Месропян.

По мнению экономиста, катастрофа, в которой оказалась Армения, была давно запланирована. Для выхода же из сложившейся ситуации и морального спада, по словам Месропяна, необходимо проявить жесткость. «На Украине, после революции к власти пришли националисты. Они чуть не развалили страну. После этого их заменили так называемые либералы. В Армении же все иначе. Для нас подготовлен иной сценарий. У нас к власти пришли люди, которым плевать на свой народ, на страну, на свои национальные ценности и традиции. Они живут за счет грантов. Это исключительные русофобы. Их заменят другие грантоеды – националисты», — отметил экономист.

При этом он напомнил, что подобные проявления в Армении зародились не вчера. Грантоедство, по заверению Месропяна, было в период правления всех трех президентов, которые смотрели на все сквозь пальцы.