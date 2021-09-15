Депутат Вахид Ахмедов: «Цены на нефть высокие. Абсурдно повышать стоимость бензина сразу на 15 гяпиков»

«Бензин марки АИ-95 стал стоить 1.60, а АИ-98 – 1.90 маната. Хоть бензин марки АИ-98 используется мало, но АИ-95 пользуется большим спросом. Абсурдно повышать цену на топливо, пользующееся большим спросом, сразу на 15 гяпиков. Сколько раз в год можно повышать цену на бензин? Честно говоря, я не ожидал роста цен, потому что подорожание уже было всего несколько месяцев назад».

Об этом, как передает Minval.az, в интервью modern.az заявил член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов.

Он подчеркнул, что объяснение, данное SOCAR в связи с ростом цен на бензин, было невнятным:

«Каждый раз подорожание объясняют тем, что эти марки бензина не производятся в Азербайджане, а импортируются из-за границы. Годами делается это шаблонное заявление. Азербайджан — нефтяная страна. Если импорт обходится дорого, так постройте завод и производите продукцию в своей стране. Наибольшим спросом в стране пользуются марки АИ-92 и АИ-95. Почему бы нам не построить завод и не производить этот бензин самим, чтобы цены не были такими высокими?! По логике, если они повышают цену на импортный бензин из-за подорожания нефти, в таком случае должны также снизить цену на бензин АИ-92 местного производства. Но в нашей стране снижение цен – просто невиданно. Таким ходом я ожидаю, что цены на бензин марки АИ-92 тоже возрастут».

Ахмедов заявил, что из-за этого повышения следует пересмотреть зарплаты, пенсии и пособия: «Не думайте, что ограничится только подорожанием бензина, это скажется также на всех сферах: от продовольственный и до непродовольственных товаров. Это отрицательно скажется на условиях жизни людей. Это очень серьезный вопрос. Стремительно происходит подорожание всех продуктов. В парламенте обязательно будет рассмотрен этот вопрос».

«Цены на нефть высокие, валюты, поступающей в Азербайджан, достаточно, у нас нет проблем с денежным обращением, курс маната стабилен. Почему должно происходить такое подорожание?!», — вопросил парламентарий.