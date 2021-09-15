Депутат Вахид Ахмедов: «Цены на нефть высокие. Абсурдно повышать стоимость бензина сразу на 15 гяпиков»

15 сентября, 11:53

«Бензин марки АИ-95 стал стоить 1.60, а АИ-98 – 1.90 маната. Хоть бензин марки АИ-98 используется мало, но АИ-95 пользуется большим спросом. Абсурдно повышать цену на топливо, пользующееся большим спросом, сразу на 15 гяпиков. Сколько раз в год можно повышать цену на бензин? Честно говоря, я не ожидал роста цен, потому что подорожание уже было всего несколько месяцев назад».

Об этом, как передает Minval.az, в интервью modern.az заявил член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов.

Он подчеркнул, что объяснение, данное SOCAR в связи с ростом цен на бензин, было невнятным:

«Каждый раз подорожание объясняют тем, что эти марки бензина не производятся в Азербайджане, а импортируются из-за границы. Годами делается это шаблонное заявление. Азербайджан — нефтяная страна. Если импорт обходится дорого, так постройте завод и производите продукцию в своей стране. Наибольшим спросом в стране пользуются марки АИ-92 и АИ-95. Почему бы нам не построить завод и не производить этот бензин самим, чтобы цены не были такими высокими?! По логике, если они повышают цену на импортный бензин из-за подорожания нефти, в таком случае должны также снизить цену на бензин АИ-92 местного производства. Но в нашей стране снижение цен – просто невиданно. Таким ходом я ожидаю, что цены на бензин марки АИ-92 тоже возрастут».

Ахмедов заявил, что из-за этого повышения следует пересмотреть зарплаты, пенсии и пособия: «Не думайте, что ограничится только подорожанием бензина, это скажется также на всех сферах: от продовольственный и до непродовольственных товаров. Это отрицательно скажется на условиях жизни людей.  Это очень серьезный вопрос. Стремительно происходит подорожание всех продуктов. В парламенте обязательно будет рассмотрен этот вопрос».

«Цены на нефть высокие, валюты, поступающей в Азербайджан, достаточно, у нас нет проблем с денежным обращением, курс маната стабилен. Почему должно происходить такое подорожание?!», — вопросил парламентарий.

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В Азербайджане впервые проходят шествия по случаю годовщины освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации

15 сентября, 10:24

На центральных улицах Баку, Нахчывана, Гянджи, Сумгайыта и города Шуша в среду, 15 сентября, проходят шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров по случаю 103-й годовщины освобождения Баку от оккупации, сообщает Minval.az. Шествия проходят под девизом «Азербайджано-турецкое братство вечно и нерушимо».

Шествия в Баку стартовали в двух направлениях — от Аллеи шехидов и парка Самеда Вургуна на улице 28 мая.

15 сентября 1918 года армия под командованием Нури-паши Киллигиля освободила Баку, что позволило молодому азербайджанскому правительству переехать из Гянджи, где оно заседало после 28 мая 1918 года.
Четвертого июня 1918 года в Батуми был заключен Договор о дружбе между Османским государством и Азербайджанской Демократической Республикой (АДР), который стал первым документом, подписанным азербайджанским правительством с иностранным государством.

Соглашение предусматривало развитие дружественных отношений между двумя государствами в политической, правовой, экономической и военной сферах.

Согласно пункту 4 данного договора Азербайджан имел право обратиться к османскому правительству за помощью в борьбе против оккупации армянских и большевистских банд.

Усилиями брата министра обороны османского государства Анвара Паши — 28-летнего Нури Паши в короткие сроки была сформирована Кавказская исламская армия. В ее состав вошли 106-й и 107-й пехотные и 56-й артиллерийский полки, переброшенные на Кавказ с палестинского фронта.

После приближения к Гяндже ряды Кавказской исламской армии пополнили до тысячи азербайджанских военных и численность войск достигла 12 тысяч человек.

Кавказская исламская армия освободила от большевистско-дашнакских вооруженных формирований Гейчай, Сальян, Агсу и Кюрдамир.

15 сентября 1918 года после 30-часовых ожесточенных боев удалось освободить Баку. В боях за Баку погибли 1132 бойца Кавказской исламской армии.