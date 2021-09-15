Сакен Мукан: Баку становится центром единения и кооперации стран тюркского мира

В Баку проходят международные учения «Три брата-2021» с участием сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана. Старт мероприятия прошел в подчеркнуто торжественной обстановке: были подняты государственные флаги трех стран-участниц, а генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев выступил с речью о важности сотрудничества ВС трех стран. Также с приветственными речами выступили главы делегаций Турции и Пакистана — полковник-лейтенант Кюршад Конук и полковник-лейтенант Аамир Шахзад, отметившие в своих выступлениях, что дружба между нашими народами и армиями успешно выдержит испытания временем в стремительно меняющейся глобальной среде.

Согласно плану учений, подразделения специального назначения трех стран уже провели практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.

Уникальный формат учений спецвойск трех стран очевиден, более того, можно с уверенностью сказать, что с учетом реалий сегодняшнего дня и опасностей военной эскалации в регионах Южного Кавказа и Ближнего Востока такие мероприятия необходимы и нужны. Но как восприняли данное событие общественность и политологи из других тюркских стран?

Торжественное церемония открытия 12 сентября в Баку международных учений “Три брата-2021” с участием сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана олицетворяет сегодняшнее единство и стратегию в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.

Такое мнение высказал в беседе с Minval.az казахстанский политолог, ассоциированный профессор научно-образовательного департамента «международные отношения и управление» университета Нархоз города Алматы Сакен Мукан.

По его мнению, с выводом войск США из Афганистана мировое сообщество столкнулась с новыми вызовами в обеспечении стабильности и безопасности своих границ. Нынешнее учения, как считает политолог, вызывает немаловажный интерес с точки зрения того, что это важный факт тюркского единства с привлечением такой южно-азиатской страны как Пакистан, с которым у Азербайджана на протяжении всех лет независимости сложились четко-сориентированные отношения в области обороны, обмена информации и других сфер деятельности.

«Несомненно, тюркское единство расширяет свое политическое влияние в регионе и вне его, а также усиливает стабильность и противостоит внешней агрессии. Принципиально важным является то что, создание военно-политических блоков на Ближнем Востоке и Южном Кавказе — важный фактор стабильности в целом в весьма неспокойном регионе. И если Афганистан после ухода войск США представляет собой геополитическую проблему распространения терроризма и радикализма, страны тюркского мира выступают своеобразным залогом безопасности и сообща противодействует основным угрозам современности», — отметил казахстанский политолог.

Приход к власти в Афганистане движения «Талибан», по его словам, вызывает напряжение и тревогу не только у соседних стран, но и всего мирового сообщества. Современный мир столкнулся с непредсказуемым государственным устройством Афганистана и сейчас выжидает, находится в стадии принятия решительных мер, если таковые будет необходимы.

В этой связи, учения подобного рода «придают важнейший импульс в «сверке часов» в военно-промышленном потенциале стран, которые заинтересованы в долгосрочной стабильности и безопасности», отмечает казахстанский политолог.

Также наш собеседник считает, что очень важен и показателен факт учений для региона Южного Кавказа, где такая страна как Армения является ярким фактором дестабилизации и радикализма, и даже сейчас, после подписания соглашения о прекращение боевых действий, продолжает нагнетать обстановку на разных участках азербайджано-армянской границы.

Казахстан, как отмечает Сакен Мукан, преследуя четко взвешенную многовекторную политику, являясь частью тюркского мира, также не остается в стороне. Казахстанское экспертное сообщество приветствует эти учения, принимая во внимание угрозы и вызовы, стоящее перед регионом.

«В целом, старт учений «Три брата — 2021» в Баку положительно был воспринят в странах тюркского мира. Осознавая важность его проведения, экспертное сообщество еще раз убеждается в том, что Баку становится центром единения и кооперации не только стран тюркского мира, но всего региона в целом. Также данное событие и для Баку является весьма перспективным и важнейшим событием в своей военно-политической истории», — заключил эксперт.

В.Мансуров