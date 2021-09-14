Искандарян: России Армения нужна меньше, чем Беларусь

Армения находится с Россией в состоянии союзного государства гораздо раньше, чем Беларусь, но отличие в том, что России Армения нужна меньше, чем Беларусь. Об этом заявил директор Института Кавказ Александр Искандарян.

«Беларусь — это 10-миллионаня страна, находящаяся между РФ и ЕС, а не между Турцией и Ираном, которая напрямую граничит с Россией и разрывает линию на Западе от Балтийского до Черного моря. Потеря Россией Беларуси будет чрезвычайно серьезной и с коммуникационной точки зрения, и со стратегической точки зрения. Армения тоже представляет для России ценность, но не совсем такую, как Беларусь», — приводит его слова армянский интернет-портал news.am.

По его оценке, никакого объединения России с Беларусью не происходит.

«Да, такая идея существует. Особенно сильна она была в 1990-х годах и активно использовалась и белорусскими, и российскими политиками для достижения определенных целей. Сам российско-белорусский союз довольно ситуативный, всегда были скандалы. Лукашенко всегда хорошо использовал эту идею, чтобы получать ресурсы. Самих этих ресурсов становится все меньше и меньше, и у Лукашенко остается все меньше выбора. Он всегда играл на противоречиях России и Запада, пытаясь вырвать некие выгоды от России. Сейчас происходит примерно то же самое. Опять Беларусь, по всей видимости, сможет получить выгоды финансового характера.Сейчас возможностей у Минска меньше, поэтому он вынужден идти на очень многие уступки. Но в любом случае не будет единого парламента, не будет единой валюты, не будет единой вертикальной структуры (власти). А если этого всего нет, то это не государство, а союз, в котором идет жесткая борьба, жесткое взаимодействие.

Основные куски экономики Беларуси удавалось сохранять в своих руках. Теперь же Россия в белорусском поле будет вольготнее себя чувствовать. Это присутствие России в Беларуси стратегическое. Скорее всего, появится военная база, то есть будет российское военное присутствие в Беларуси, чего Минск почти всегда избегал. То есть это взаимодействие двух государств, которые очень нужны друг другу и у которых нет особого выбора. Они должны строить такую систему отношения. Что касается Армении, то она все это уже сделала. Здесь изначально была российская военная база. В Армении российское военное присутствие обозначено также и пограничниками, чего в Беларуси нет. Экономическое присутствие России в Армении больше, чем в Беларуси», — подчеркнул политолог.