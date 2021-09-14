Яков Кедми: Завербовать Пашиняна можно без проблем

14 сентября, 14:27

Директор израильской спецслужбы «Натив» в 90-е годы Яков Кедми оценил возможность вербовки формальных и неформальных лидеров ряда стран, в том числе и нынешнего премьер-министра Армении.

При применении определенных специальных техник Никол Пашинян будет делать все, что ему скажут, считает бывший директор спецслужбы Израиля «Натив» Яков Кедми.

«Он (Пашинян — ред.) пытается создать вид серьезного человека. Он не командир, у него нет таких качеств. В вербовке – тут никакой проблемы с ним нет, абсолютно. Та или другая техника, и он будет делать то, что ему скажут», — рассказал Кедми в интервью Sputnik.

﻿

Apple устранила уязвимость, позволявшую взламывать iPhone шпионской программой Pegasus

14 сентября, 12:15

Корпорация Apple выпустила 13 сентября очередное обновление для своих операционных систем. В сообщении компании отмечается, что версии iOS 14.8 и iPadOS 14.8 содержат «важные обновления системы безопасности», которые рекомендованы для установки всем пользователям.

По сведениям исследовательской группы Citizen Lab, новое обновление закрывает уязвимость, позволявшую взламывать айфоны с помощью шпионской программы Pegasus. Вирус распространялся через iMessage и не требовал для работы никаких действий со стороны пользователя.

Программное обеспечение было разработано израильской компанией NSO Group для слежки за преступниками и террористами. Однако, как выяснили СМИ, власти разных стран использовали Pegasus для массовой слежки за политиками, правозащитниками и журналистами.