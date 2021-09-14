Яков Кедми: Завербовать Пашиняна можно без проблем

Директор израильской спецслужбы «Натив» в 90-е годы Яков Кедми оценил возможность вербовки формальных и неформальных лидеров ряда стран, в том числе и нынешнего премьер-министра Армении.
При применении определенных специальных техник Никол Пашинян будет делать все, что ему скажут, считает бывший директор спецслужбы Израиля «Натив» Яков Кедми.
«Он (Пашинян — ред.) пытается создать вид серьезного человека. Он не командир, у него нет таких качеств. В вербовке – тут никакой проблемы с ним нет, абсолютно. Та или другая техника, и он будет делать то, что ему скажут», — рассказал Кедми в интервью Sputnik.