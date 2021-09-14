Премьер-министр Израиля посетил Египет впервые за последние десять лет



Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет накануне встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Шарм-эш-Шейхе, египетском приморском городе на юге Синайского полуострова. Это первый за десять лет визит главы израильского правительства в Египет.

Египет, подписавший мирный договор с Израилем в 1979 году, регулярно выступает посредником между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС, контролирующей сектор Газа. За несколько дней до визита Беннета в Египте принимали оппонента ХАМАС Махмуда Аббаса — главу Палестинской национальной автономии, лидера ФАТХ, движения, зоной влияния которого является Западный берег реки Иордан.

Пресс-секретарь президента Египта Бассам Ради сообщил, что на встрече Ас-Сиси и Беннет обсудят ряд двусторонних вопросов, а также «пути и усилия по перезапуску мирного процесса».

Накануне глава МИД Израиля Яир Лапид представил план урегулирования для сектора Газа «Экономика в обмен на безопасность». Как сообщает израильский портал NEWSru.co.il, на первом этапе речь идет о восстановлении инфраструктур сектора Газа в обмен на прекращение вооруженных вылазок ХАМАС против Израиля. На втором этапе — переход сектора Газа под управление Палестинской автономии (ПНА).

France-Presse отмечает, что Яир Лапид, представляя свой проект, отметил «ключевую важность Египта». Этот проект урегулирования не появился бы «без поддержки и участия египетских партнеров, без их способности общаться со всеми вовлеченными сторонами», подчеркнул глава МИД Израиля.

В последний раз встреча между президентом Египта и премьер-министром Израиля состоялась в 2011 году. Тогда с Биньямином Нетаньяху встречался Хосни Мубараком. Последний был вскоре свергнут. Отношения между странами осложнились после прихода к власти в Египте Мухаммеда Мурси, связанного с исламистской организацией «Братья-мусульмане».

На фоне визита Беннета в Египет открылся КПП Таба, который израильские туристы традиционно используют для поездок на курорты Синайского полуострова. Кроме того, авиакомпания Egyptair заявила, что со следующего месяца будет осуществлять по нескольку рейсов в неделю между Каиром и Тель-Авивом, передает Reuters со ссылкой на источники.

В 2019 году президент Египта выступал с заявлениями о тесном взаимодействии с Израилем в борьбе с терроризмом на севере Синайского полуострова. Страны сотрудничают также в энергетической сфере. В январе этого года Израиль начал поставки газа в Египет для переработки и последующей продажи в Европу.