Кому не терпится возобновить комфортный «дипломатический туризм»?

По некоторым признакам ощущается стремление стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ реанимировать собственную посредническую деятельность. Россия сменила многолетнего представителя в МГ Попова на Игоря Ховаева, который в сентябре посетил Баку и Ереван. Недавно в Ереване объявился французский сопредседатель МГ Стефан Висконти. В отличие от Азербайджана, в Ереване представителей Минской группы принимают не только в МИД, но и премьер-министр Пашинян. Американский сопредседатель МГ в регионе пока не объявлялся, но зато широковещательное заявление сделала посол США в Армении Линн Трейси, по утверждению которой вопрос статуса Нагорного Карабаха остается в повестке переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Интересно, знакома ли она с нашумевшим интервью американского сопредседателя МГ Ричарда Хогланда (Есть ли будущее у Минской группы https://icrcenter.org/does-the-minsk-group-still-have…/…), в котором сорвана маска лицемерия и двусмысленности с деятельности этих, с позволения сказать «посредников»? Видимо в условиях снижения пандемийных ограничений кое-кому не терпится возобновить необременительный и весьма комфортный «дипломатический туризм». Дело хозяйское. Но рассчитывать, что Баку будет подыгрывать и показавшим свою непродуктивность посредническим усилиям МГ, не стоит. При необходимости их холодно примут и выслушают на уровне МИД и не более. Если Армения действительно желает, чтобы ее мнение о судьбе карабахских армян была выслушано и принято во внимание, то ей нужно апеллировать не к Минской группе, а следует принять протянутую Азербайджаном руку мира, признать территориальную целостность нашей страны и Карабах, как ее неотъемлемую часть, и начать выстраивать армяно-азербайджанские отношения на основе норм международного права.

Расим Мусабеков