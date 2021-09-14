В Узбекистане предложили запретить социальную сеть TikTok

Демократическая партия «Миллий тикланиш» предложила запретить социальную сеть TikTok на территории Узбекистана.

Поводом для этого стал резонансных ролик, на котором две школьницы из Навои прямо во время урока включили трансляцию в TikTok и демонстративно ругались матом при учителе и одноклассниках.

Зампредседателя Центрального Совета партии Феруза Мухамеджанова обратила внимание на то, насколько сильно влияют на школьников соцсети.

По словам депутата, контент, которым сегодня полны TikTok и другие платформы, негативно сказывается на духовности молодого поколения.

Мухамеджанова отметила, что инцидент в Навои лишь подтверждает это.

Представительница партии между тем не стала полностью перекладывать вину на соцсети. Мухамеджанова заявила, что сегодня в школах существуют проблемы в воспитательном процессе учеников.

«Инцидент с девочками должен стать тревожным сигналом не только для работников образования и правоохранительных органов, но и для организаций, непосредственно отвечающих за просвещение молодежи, а также широкой общественности», — подчеркнула депутат.

Мухамеджанова призвала усилить меры ответственности за подобное поведение несовершеннолетних, а также активно повышать уровень воспитательного процесса в школах.

