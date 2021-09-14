В Англии начались испытания революционного теста по определению рака

14 сентября, 18:00

Национальная служба здравоохранения Англии объявила, что с понедельника начинает полномасштабное испытание нового метода ранней диагностики более 50 разновидностей рака. Ожидается, что при помощи анализа крови можно будет устанавливать наличие болезни до появления у человека первых симптомов, сообщает BBC.

В исследовании, которое продлится два года, примут участие 140 000 добровольцев в возрасте от 50 до 77 лет.

У них возьмут анализы крови, затем пригласят сдать их повторно через год и через два соответственно. Тест будет применен только к половине из изначально собранных проб крови — вторая половина составит контрольную группу для проверки его эффективности.

«Тест может совершить революцию в диагностике рака, — заявил руководитель программы, профессор онкологии Королевского колледжа в Лондоне профессор Питер Сасиени. — Мы приступаем к работе с воодушевлением».

Если рак удается выявить на ранней стадии, это резко увеличивает шансы на излечение опухоли.

В настоящее время рак диагностируют путем сдачи частицы ткани на биохимическое исследование (биопсию), чего без симптомов никто не делает. Во-первых, в ряде случаев это сложная процедура, особенно применительно к раку легких, мочевого пузыря и простаты, а во-вторых неизвестно, где искать.

Новый метод основан на выявлении ранних изменений в структуре ДНК кровяных клеток. Он создан биотехнологическим стартапом Grail («Грааль»), основанным в 2015 году в Сан-Франциско специально для разработки способов ранней диагностики рака. Недавно его купила за 1,7 млрд долларов американская фармацевтическая компания Illumina Inc.

Сам тест известен как Galleri. В США он предлагается для пациентов с повышенным риском раковых заболеваний, в частности, для тех, кто старше 50 лет. Федеральное управление пищевых продуктов и лекарственных средств его еще не сертифицировало, так что большинство страховых компаний его стоимость не покрывают.

«Поиск технологий диагностики рака при помощи анализов крови ведется во всем мире, но до сих пор он находился на исследовательской стадии. Сейчас мы с партнерами приступаем к развернутому испытанию, самому масштабному в истории. Новый метод является особенно перспективным для диагностики тех видов рака, которые долго не проявляют явных признаков и симптомов», — заявила директор по онкологии Национальной службы здравоохранения Кэлли Палмер.

Самым распространенным в Британии онкологическим заболеванием является рак легких, на который приходится 20% всех летальных исходов. Злокачественные опухоли легких, мочевого пузыря, простаты и груди в совокупности являются причиной 45% смертей.

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Азербайджанские военные стали проверять и иранские автобусы

14 сентября, 17:00

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники с сегодняшнего дня начали проверять не только иранские грузовики, но и автобусы, сообщил в беседе с корреспондентом Aysor.am вице-мэр Гориса Каро Кочарян.

По его словам, у иранских водителей есть «серьезное недовольство» в связи с проверками и они отмечают в беседах с армянской стороной, что лучше вообще не приезжать.

Вице-мэр Гориса также отметил, что в окрестностях полицейского поста Азербайджан сконцентрировал значительные силы.

«Много скоплений. Хотя азербайджанцы не останавливают армянские машины, но также не разрешают, чтобы мы останавливались. Просто пропускают нас и начинают проверять машины с иранскими номерами», — сказал Камо Кочарян.

Проверки транспорта начались после того, как многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.