Суд продлил арест экс-министру Муслимову еще на три месяца

Так при каком же раскладе придётся «принимать дела» генералу Кособокову?

В истории с иранскими грузовиками, въезжающими в Ханкенди по Лачинскому коридору без разрешения официального Баку, Азербайджан сделал ответный ход. В Губадлинском районе, на участке трассы Мегри-Ереван, проходящем по азербайджанской территории, полицейские и таможенники проверяют иранские фуры и взимают пошлину за въезд на территорию Азербайджана. Эти сообщения перепуганным тоном подтвердило и СНБ Армении. Представители блока «Айастан» Роберта Кочаряна уже потребовали пригласить главу СНБ в парламент, «найти формат» для обсуждения создавшейся ситуации, а само заявление СНБ назвали «беззубым». А это верный признак: о «жесткой реакции» в Ереване не могут и мечтать.

Но самые важные «подвижки» происходят на российском треке. Минобороны Азербайджана направило письма в минобороны РФ и командованию миротворческих сил. Как подчеркивают в Баку, юридические и физические лица других стран и принадлежащие им транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, подобные случаи являются нарушением законодательства нашей страны, а также противоречат трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении. Проще говоря, миротворцам напомнили об их обязанностях и посоветовали их надлежащим образом исполнять.

И вот что примечательно: это заявление Минобороны Азербайджана появилось как раз в то время, когда сменяется это самое командование миротворческих сил: генерал-лейтенанта Рустама Мурадова сменил генерал-майор Михаил Кособоков.

Это новое назначение широко обсуждается в нашей стране по вполне понятным причинам. Тем более что господин Кособоков успел «накосячить» и в Грузии (командовал российской базой в оккупированном Сухуми), и в Украине (как указывается на сайте «Миротворец», генерал Кособоков имел самое непосредственное отношение к отправке российского оружия на Донбасс).

Здесь можно, конечно, отметить, что любой российский генерал в Карабахе, вне зависимости от подробностей своей личной биографии, будет представлять ту же страну, которая аннексировала Крым, продолжает войну на Донбассе, а до этого превратила свою «миротворческую миссию» в Сухуми и Цхинвали в оккупацию этих регионов, и добавить, что на возможную подготовку к «грузинскому варианту» указало бы назначение в Ханкенди, к примеру, Марата Кулахметова, который командовал российскими «миротворцами» в Цхинвали в 2008 году, но не Кособокова, который командовал базой в Сухуми, когда все политические решения были уже приняты. Или вообще напомнить о том, что, как ни парадоксально, в оккупированной Абхазии сегодня отчетливый рост антироссийских настроений и обид на Москву. Но это все же предмет гаданий. А вот в чем нет сомнений, так это в том, что принимать дела Кособокову приходится вместе с солидной порцией информации к размышлению.

«Искрит» в Лачинском коридоре и зоне действия миротворцев не в первый раз. И дело не только в иранских фурах. Совсем недавно своими впечатлениями о поездке в Ханкенди делилась в Твиттере депутат парламента греческого Кипра. В Ханкенди появлялся и Вова Вартанов, и многие другие. Еще недавно подобные вопросы в Баку предпочитали решать по конфиденциальным каналам. Но теперь претензии выражены публично, причем от имени минобороны, а не МИД. А это уже другой, более жесткий уровень реагирования.

Более того, накануне в Лачинском районе, то есть вплотную к коридору, завершились совместные учения войск специального назначения Азербайджана и Турции, которая еще к тому же входит в НАТО. Теперь проходят уже трехсторонние учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана. Еще раньше на своих учениях масштабную антитеррористическую «зачистку» отрабатывала Азербайджанская Армия. Которая — и это самое главное — чуть меньше года назад уже продемонстрировала в Карабахе и высочайшую боевую выучку, и отвагу, и патриотизм, одержав блестящую победу над Арменией. И это все по принципу »общего конечного пути» приводит к одному и тому же выводу: на территории Азербайджана ни у кого не получится вести свою игру, не обращая внимания на суверенитет, законы и интересы нашей страны

И хотелось бы, чтобы «десижн-мейкеры» в погонах и без поняли это раньше, чем в висящем на ниточке Лачинского коридора «огрызке» заискрит всерьёз.

Нурани