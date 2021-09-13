Пекин нанесет новый удар владельцу Alibaba

13 сентября, 18:21

Пекин заставит компанию Ant Group, дочернее предприятие Alibaba, отказаться от платежного сервиса Alipay и создать отдельное приложение для кредитования. Новый проект будет частично принадлежать государству и нанесет новый удар независимости фирмы Джека Ма, пишет Financial Times.

В настоящее время Alipay пользуется более миллиарда человек. Доход от сервиса составляет огромную часть прибыли Ant Group — в первом полугодии 2020 года на него пришлось 39 процентов. Кроме того, в прошлом году с помощью приложения было выдано десять процентов всех потребительских кредитов в стране.

Китайские регуляторы уже приказали финтех-гиганту отделить серверную часть двух своих кредитных проектов, Huabei и Jiebei, от остальных финансовых услуг, а также привлечь новых акционеров. Серверная часть сайта отвечает за хранение и обработку данных. Согласно плану властей, Huabei и Jiebei будут объединены в отдельное приложение, которое будет частично принадлежать государству. Это значит, что в распоряжении Пекина окажутся пользовательские данные, лежащие в основе решений о кредитовании. «Правительство считает, что крупные технологические компании получили монопольную власть из-за контроля над данными [пользователей], — сказал источник Financial Times, близкий к китайским финансовым регулирующим органам. — Оно хочет положить этому конец».

Однако Ant Group удалось достичь компромисса с властями в вопросе контроля над новым сервисом. Местные власти провинции Чжэцзян, родины компании, пошли на уступку и мотивировали местные госпредприятия стать партнерами готовящегося кредитного проекта. Несколько таких фирм будут владеть контрольным пакетом акций. «Учитывая взаимное доверие между Ant и Чжэцзян, финтех-группа будет иметь большое влияние на то, как работает новое совместное предприятие, — прокомментировал бывший чиновник Народного банка Китая. — Но новая структура также гарантирует, что Ant будет прислушиваться к голосу партии, когда дело доходит до принятия важных решений». По словам источника из штата компании, команда владельца фирмы Джека Ма останется у руля проекта.

Акции Alibaba упали на 5,9 процента на торгах в Гонконге в понедельник, 13 сентября, после публикации статьи Financial Times. К моменту написания новости одна акция стоит 160,8 доллара. Новые правила коснутся всех онлайн-кредиторов Китая. Летом Центробанк сообщил участникам отрасли, что решения о кредитовании должны приниматься не на основе собственных данных фирм, а с использованием данных отдельной уполномоченной компании по оценке кредитоспособности клиентов.

Успех финтех-гиганта Ant Group причиняет его бизнесу все больше проблем. В прошлом году власти отменили IPO компании на сумму 34,5 миллиарда долларов после того, как были выявлены несоответствия нормативным требованиям листинга (включения ценных бумаг в биржевой список). За этим последовали месяцы репрессий против китайских технологических фирм — Пекин ввел ряд правил, касающихся антимонопольной политики и защиты персональных данных. В апреле этого года власти также оштрафовали Alibaba на рекордную сумму — около 2,8 миллиарда долларов — из-за предполагаемого злоупотребления своим господством на рынке.

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Баку предупреждает миротворцев

13 сентября, 17:10

Так при каком же раскладе придётся «принимать дела» генералу Кособокову?

В истории с иранскими грузовиками, въезжающими в Ханкенди по Лачинскому коридору без разрешения официального Баку, Азербайджан сделал ответный ход. В Губадлинском районе, на участке трассы Мегри-Ереван, проходящем по азербайджанской территории, полицейские и таможенники проверяют иранские фуры и взимают пошлину за въезд на территорию Азербайджана. Эти сообщения перепуганным тоном подтвердило и СНБ Армении. Представители блока «Айастан» Роберта Кочаряна уже потребовали пригласить главу СНБ в парламент, «найти формат» для обсуждения создавшейся ситуации, а само заявление СНБ назвали «беззубым». А это верный признак: о «жесткой реакции» в Ереване не могут и мечтать.

Но самые важные «подвижки» происходят на российском треке. Минобороны Азербайджана направило письма в минобороны РФ и командованию миротворческих сил. Как подчеркивают в Баку, юридические и физические лица других стран и принадлежащие им транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, подобные случаи являются нарушением законодательства нашей страны, а также противоречат трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении. Проще говоря, миротворцам напомнили об их обязанностях и посоветовали их надлежащим образом исполнять.

И вот что примечательно: это заявление Минобороны Азербайджана появилось как раз в то время, когда сменяется это самое командование миротворческих сил: генерал-лейтенанта Рустама Мурадова сменил генерал-майор Михаил Кособоков.

Это новое назначение широко обсуждается в нашей стране по вполне понятным причинам. Тем более что господин Кособоков успел «накосячить» и в Грузии (командовал российской базой в оккупированном Сухуми), и в Украине (как указывается на сайте «Миротворец», генерал Кособоков имел самое непосредственное отношение к отправке российского оружия на Донбасс).

Здесь можно, конечно, отметить, что любой российский генерал в Карабахе, вне зависимости от подробностей своей личной биографии, будет представлять ту же страну, которая аннексировала Крым, продолжает войну на Донбассе, а до этого превратила свою «миротворческую миссию» в Сухуми и Цхинвали в оккупацию этих регионов, и добавить, что на возможную подготовку к «грузинскому варианту» указало бы назначение в Ханкенди, к примеру, Марата Кулахметова, который командовал российскими «миротворцами» в Цхинвали в 2008 году, но не Кособокова, который командовал базой в Сухуми, когда все политические решения были уже приняты. Или вообще напомнить о том, что, как ни парадоксально, в оккупированной Абхазии сегодня отчетливый рост антироссийских настроений и обид на Москву. Но это все же предмет гаданий. А вот в чем нет сомнений, так это в том, что принимать дела Кособокову приходится вместе с солидной порцией информации к размышлению.

«Искрит» в Лачинском коридоре и зоне действия миротворцев не в первый раз. И дело не только в иранских фурах. Совсем недавно своими впечатлениями о поездке в Ханкенди делилась в Твиттере депутат парламента греческого Кипра. В Ханкенди появлялся и Вова Вартанов, и многие другие. Еще недавно подобные вопросы в Баку предпочитали решать по конфиденциальным каналам. Но теперь претензии выражены публично, причем от имени минобороны, а не МИД. А это уже другой, более жесткий уровень реагирования.

Более того, накануне в Лачинском районе, то есть вплотную к коридору, завершились совместные учения войск специального назначения Азербайджана и Турции, которая еще к тому же входит в НАТО. Теперь проходят уже трехсторонние учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана. Еще раньше на своих учениях масштабную антитеррористическую «зачистку» отрабатывала Азербайджанская Армия. Которая — и это самое главное — чуть меньше года назад уже продемонстрировала в Карабахе и высочайшую боевую выучку, и отвагу, и патриотизм, одержав блестящую победу над Арменией. И это все по принципу »общего конечного пути» приводит к одному и тому же выводу: на территории Азербайджана ни у кого не получится вести свою игру, не обращая внимания на суверенитет, законы и интересы нашей страны

И хотелось бы, чтобы «десижн-мейкеры» в погонах и без поняли это раньше, чем в висящем на ниточке Лачинского коридора «огрызке» заискрит всерьёз.

Нурани