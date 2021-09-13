Алексей Буряченко: Баку следует инициировать досрочное окончание «миротворческой» миссии РФ и обратиться в Совбез ООН

Вопрос полного мирного урегулирования в Карабахе, с участием всех проживающих там, как армян, так и азербайджанцев – главнейшая внешне- и внутриполитическая задача Азербайджана, в том числе борьба против очагов сепаратизма на освобожденных территориях. И участие российского миротворческого контингента в Карабахе как бы подразумевает эту задачу, практически «по умолчанию», так и официально, согласно положениям трехстороннего соглашения в Москве.
Однако по пришествию полугода после окончания 44-дневной Карабахской войны, действия российского контингента в зоне его ответственности вызывает все больше вопросов, с чем во многом и связана попытка Баку разобраться и понять – за что, в принципе, отвечают инициативы российских миротворцев? Или не отвечают вовсе?
Смириться Баку с «правилами игры» навязанными миротворцами РФ на территории самого Азербайджана или все же попытается избавиться от миротворцев РФ, предложив более конструктивный и политически нейтральный вариант развития событий?
Этот вопрос считает основополагающим руководитель «Международной ассоциации малых городов», украинский политолог Алексей Буряченко, отметивший в своей беседе с Minval.az, что для РФ политика создания и поддержки «гибридных войн» за многие годы, уже, наверное, стала частью внешней военной доктрины.
«Грузия, Молдова, Карабах и, конечно, Украина, стали ярким примером влияния РФ, не только на другие страны, а также на целые регионы. Поддержка сепаратизма и посягательство на территориальную целостность стран бывшего Советского Союза давно стали визитной карточкой РФ на внешней арене», — говорит политолог.
То, что РФ использует Армению для усиления своего политического влияния в регионе, по мнению Буряченко, – свершившийся факт. А за военную и политическую поддержку Армения вынуждена рассчитываться не только политической лояльностью, а и поддержкой на внешней арене РФ в инициативах, направленных на «мирное» урегулирование ситуации вокруг Карабаха в тех формулировках, которые предлагает именно РФ.
«Вывод один. «Тлеющая рана» на теле Азербайджана выгодна, прежде всего, РФ, для возможности осуществления дальнейших внешнеполитических манипуляций сторонами конфликта и не только… Более того, если Армения на самом деле хочет мира, то и ей не выгодным является такое «миротворческие» посредничество РФ, ведь, как уже отмечалось неоднократно, анализируя международную практики, там, где единоличным посредником или участником конфликта является РФ, мира точно не нужно ждать. И очередное «замораживание» конфликта фактически остается единственной доступной альтернативой», – отмечает Буряченко.
Что делать в данном случае? По мнению собеседника «Минвала», зафиксировав ряд односторонних нарушений трехстороннего соглашения со стороны РФ инициировать досрочное окончание такой «миротворческой» миссии РФ и обратиться в Совбез ООН для рассмотрения возможности размещения на территории Азербайджана наблюдательной миссии ОБСЕ и введение миротворческой ООН.
«От реализации таких инициатив выигрывают все стороны конфликт — как сама Армения, так и Азербайджан, если все действительно настроены на постоянный и долгосрочный мир. И, как следствие, при фактическом исключении российской стороны из переговорных процессов, со временем Армения и Азербайджан, с большой вероятностью, все же смогут прийти к совместному решению своих территориальных споров. Без войны, без жертв, а это самое главное», — отметил Алексей Буряченко.
В. Мансуров