Захарова обвинила Запад в «соцпедофилии»

Страны Запада под видом прогресса и свободы навязывают детям свое «извращенное мышление», пропагандируя эксперименты на детях по их выбору гендера. Об этом говорится в статье официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованной «Российской газетой».

Захарова обратила внимание на общемировую тенденцию по предоставлению детям свободы в выборе пола. Так, напомнила она, правительство штата Новый Южный Уэльс рекомендовало гражданам давать возможность самоопределения трехлетних детей при определении местоимения, которое они предпочтут для обращения к себе. Тем, кто не видит себя в бинарной системе полов, предлагается использовать местоимение «они».

Похожие меры принимаются в Дании, где в марте этого года Совет по этике рекомендовал государственным органам позволить десятилетним детям юридическую смену пола. В июле правительство Шотландии предложило педагогам обращаться к детям в школах и подготовительных классах с четырехлетнего возраста так, как они хотят сами, при этом родителей вовсе не обязательно предупреждать об этом. Также в Англии запущена кампания за отмену раздельных туалетов в учебных заведениях, а британские парламентарии призывают унифицировать школьную форму, отметила представитель российского МИДа.

«Человека заставляют делать противоестественный выбор, выдавая его за человеческое естество. Подросткам не просто рекламируют, а упорно навязывают извращенное понимание пола и гендера. Активно используются при этом современные медийные средства — продукция массовой культуры», — возмутилась Захарова.

По ее словам, все эти случаи являются «прогрессирующей болезнью», и это не свобода, а «вседозволенность порока и высвобождение извращения от ответственности». При этом Запад проводит целенаправленные эксперименты не впервые. Она упомянула о попытках нацистов вывести нового человека, и отметила, что теперь стоит задача «еще более человеконенавистническая» — заставить человека изменить самого себя, отрекаясь от собственной идентичности и порабощаясь.

«На наших глазах зародилась и институализируется социальная педофилия», — заключила Захарова.