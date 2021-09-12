Захарова обвинила Запад в «соцпедофилии»

12 сентября, 23:35

Страны Запада под видом прогресса и свободы навязывают детям свое «извращенное мышление», пропагандируя эксперименты на детях по их выбору гендера. Об этом говорится в статье официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованной «Российской газетой».

Захарова обратила внимание на общемировую тенденцию по предоставлению детям свободы в выборе пола. Так, напомнила она, правительство штата Новый Южный Уэльс рекомендовало гражданам давать возможность самоопределения трехлетних детей при определении местоимения, которое они предпочтут для обращения к себе. Тем, кто не видит себя в бинарной системе полов, предлагается использовать местоимение «они».

Похожие меры принимаются в Дании, где в марте этого года Совет по этике рекомендовал государственным органам позволить десятилетним детям юридическую смену пола. В июле правительство Шотландии предложило педагогам обращаться к детям в школах и подготовительных классах с четырехлетнего возраста так, как они хотят сами, при этом родителей вовсе не обязательно предупреждать об этом. Также в Англии запущена кампания за отмену раздельных туалетов в учебных заведениях, а британские парламентарии призывают унифицировать школьную форму, отметила представитель российского МИДа.

«Человека заставляют делать противоестественный выбор, выдавая его за человеческое естество. Подросткам не просто рекламируют, а упорно навязывают извращенное понимание пола и гендера. Активно используются при этом современные медийные средства — продукция массовой культуры», — возмутилась Захарова.

По ее словам, все эти случаи являются «прогрессирующей болезнью», и это не свобода, а «вседозволенность порока и высвобождение извращения от ответственности». При этом Запад проводит целенаправленные эксперименты не впервые. Она упомянула о попытках нацистов вывести нового человека, и отметила, что теперь стоит задача «еще более человеконенавистническая» — заставить человека изменить самого себя, отрекаясь от собственной идентичности и порабощаясь.

«На наших глазах зародилась и институализируется социальная педофилия», — заключила Захарова.

﻿

В Баку торжественно открылись учения «Три брата — 2021»

12 сентября, 19:04

12 сентября в Баку состоялась торжественная церемония открытия международных учений “Три брата-2021” с участием сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала герой Отечественной войны генерал-майор Заур Джаваншир доложил командующему силами специального назначения, герою Отечественной войны генерал-лейтенанту Хикмету Мирзоеву о готовности участников учений к церемонии открытия.

После поздравлений командующего силами специального назначения по случаю начала совместных учений спецназовцев, представляющих три государства, минутой молчания была почтена память шехидов Азербайджана, Турции и Пакистана.

Под звуки Государственных гимнов были подняты государственные флаги трех стран-участниц.

Выразив счастье видеть представителей сил спецназа Турции и Пакистана в нашей стране, генерал-лейтенант Х.Мирзоев отметил: «Азербайджан, Турция и Пакистан испокон были  дружественными и братскими странами. Наши отношения зиждутся на тесной взаимосвязи наших народов. Наглядным тому примером является солидарность и поддержка Турцией и Пакистаном Азербайджана с самого первого дня 44-дневной контрнаступательной операции, начатой Азербайджаном 27 сентября 2020 года против вооруженных сил оккупационной Армении. Сегодня наши страны связывает успешное сотрудничество во всех областях. Для обеспечения безопасности региона и наших народов претворяются в жизнь важные меры, направленные на дальнейшее укрепление и развитие наших связей».

Генерал-лейтенант Х.Мирзоев выразил уверенность в том, что международные учения «Три брата — 2021» поспособствуют широкому обмену опытом между военнослужащими трех стран и внесут весомый  вклад в дальнейшее повышение уровня их профессиональной подготовки.

Главы делегаций Турции и Пакистана полковник-лейтенант Кюршад Конук и полковник-лейтенант Аамир Шахзад в своих выступлениях выразили уверенность в том, что дружба между нашими народами и армиями успешно выдержит испытания временем в стремительно меняющейся глобальной среде, и когда  мощные порывы ветра международных политических изменений будут сотрясать весь мир, три брата станут еще ближе друг другу как в плане надежного регионального партнерства, так и в плане сотрудничества. Было подчеркнуто, что международные учения «Три брата-2021» послужат дальнейшему укреплению взаимодействия между армиями трех стран, открыв новые методы борьбы с терроризмом и развития навыков посредством взаимного обмена опытом.

После завершения официальной части церемонии открытия командование спецназа Азербайджана встретилось с гостями и пожелало им успехов в учениях.

В заключение была представлена музыкально-хореографическая композиция «Наше братство нерушимо и вечно», поставленная по сценарию Заслуженного деятеля искусств полковника Абдуллы Гурбани и песня «Три брата», посвященная международным учениям «Три брата — 2021».