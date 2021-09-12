Пашазаде отметил приверженность Азербайджана толерантности и многокультурным ценностям

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, участвующий в VIII Межрелигиозном форуме G20, проходящем в Болонье в рамках председательства Италии в G20, встретился с членом Кворума 12 Апостолов из Церкви Иисуса Христа Святые последних дней, расположенной в американском штате Юта, Рональдом Расбандом и с сопровождающей его делегацией, пишет АЗЕРТАДЖ.

В ходе встречи, на которой обсуждалось развитие отношений между сторонами, председатель УМК подчеркнул важность донесения до мира правды об Азербайджане и призвал Церковь мормонов оказать поддержку в этом направлении.

Отметив, что Азербайджан остается страной, приверженной толерантным и многокультурным ценностям, председатель УМК сказал, что заявления Президента Ильхама Алиева о ремонте и восстановлении всех храмов, независимо от их принадлежности, которые подверглись со стороны армянских оккупантов актам вандализма, являются самым ярким доказательством этого. Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде пригласил Расбанда посетить нашу страну, чтобы лично стать свидетелем следов армянского вандализма на освобожденных землях и восстановительных работ, проводимых Азербайджаном.

Члены делегации Соединенных Штатов, в свою очередь, заявили, что осведомлены о реалиях Азербайджана и поддерживают позицию нашей страны.

На встрече была подчеркнута важность таких диалоговых платформ для дальнейшего расширения взаимного партнерства, обсуждены перспективы сотрудничества.

На встрече присутствовали исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦM) Раван Гасанов и председатель религиозной общины горских евреев Мелих Евдаев.