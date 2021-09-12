Пашазаде отметил приверженность Азербайджана толерантности и многокультурным ценностям

12 сентября, 20:12

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, участвующий в VIII Межрелигиозном форуме G20, проходящем в Болонье в рамках председательства Италии в G20, встретился с членом Кворума 12 Апостолов из Церкви Иисуса Христа Святые последних дней, расположенной в американском штате Юта, Рональдом Расбандом и с сопровождающей его делегацией, пишет АЗЕРТАДЖ.

В ходе встречи, на которой обсуждалось развитие отношений между сторонами, председатель УМК подчеркнул важность донесения до мира правды об Азербайджане и призвал Церковь мормонов оказать поддержку в этом направлении.

Отметив, что Азербайджан остается страной, приверженной толерантным и многокультурным ценностям, председатель УМК сказал, что заявления Президента Ильхама Алиева о ремонте и восстановлении всех храмов, независимо от их принадлежности, которые подверглись со стороны армянских оккупантов актам вандализма, являются самым ярким доказательством этого. Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде пригласил Расбанда посетить нашу страну, чтобы лично стать свидетелем следов армянского вандализма на освобожденных землях и восстановительных работ, проводимых Азербайджаном.

Члены делегации Соединенных Штатов, в свою очередь, заявили, что осведомлены о реалиях Азербайджана и поддерживают позицию нашей страны.

На встрече была подчеркнута важность таких диалоговых платформ для дальнейшего расширения взаимного партнерства, обсуждены перспективы сотрудничества.

На встрече присутствовали исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦM) Раван Гасанов и председатель религиозной общины горских евреев Мелих Евдаев.

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В Баку торжественно открылись учения «Три брата — 2021»

12 сентября, 19:04

12 сентября в Баку состоялась торжественная церемония открытия международных учений “Три брата-2021” с участием сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала герой Отечественной войны генерал-майор Заур Джаваншир доложил командующему силами специального назначения, герою Отечественной войны генерал-лейтенанту Хикмету Мирзоеву о готовности участников учений к церемонии открытия.

После поздравлений командующего силами специального назначения по случаю начала совместных учений спецназовцев, представляющих три государства, минутой молчания была почтена память шехидов Азербайджана, Турции и Пакистана.

Под звуки Государственных гимнов были подняты государственные флаги трех стран-участниц.

Выразив счастье видеть представителей сил спецназа Турции и Пакистана в нашей стране, генерал-лейтенант Х.Мирзоев отметил: «Азербайджан, Турция и Пакистан испокон были  дружественными и братскими странами. Наши отношения зиждутся на тесной взаимосвязи наших народов. Наглядным тому примером является солидарность и поддержка Турцией и Пакистаном Азербайджана с самого первого дня 44-дневной контрнаступательной операции, начатой Азербайджаном 27 сентября 2020 года против вооруженных сил оккупационной Армении. Сегодня наши страны связывает успешное сотрудничество во всех областях. Для обеспечения безопасности региона и наших народов претворяются в жизнь важные меры, направленные на дальнейшее укрепление и развитие наших связей».

Генерал-лейтенант Х.Мирзоев выразил уверенность в том, что международные учения «Три брата — 2021» поспособствуют широкому обмену опытом между военнослужащими трех стран и внесут весомый  вклад в дальнейшее повышение уровня их профессиональной подготовки.

Главы делегаций Турции и Пакистана полковник-лейтенант Кюршад Конук и полковник-лейтенант Аамир Шахзад в своих выступлениях выразили уверенность в том, что дружба между нашими народами и армиями успешно выдержит испытания временем в стремительно меняющейся глобальной среде, и когда  мощные порывы ветра международных политических изменений будут сотрясать весь мир, три брата станут еще ближе друг другу как в плане надежного регионального партнерства, так и в плане сотрудничества. Было подчеркнуто, что международные учения «Три брата-2021» послужат дальнейшему укреплению взаимодействия между армиями трех стран, открыв новые методы борьбы с терроризмом и развития навыков посредством взаимного обмена опытом.

После завершения официальной части церемонии открытия командование спецназа Азербайджана встретилось с гостями и пожелало им успехов в учениях.

В заключение была представлена музыкально-хореографическая композиция «Наше братство нерушимо и вечно», поставленная по сценарию Заслуженного деятеля искусств полковника Абдуллы Гурбани и песня «Три брата», посвященная международным учениям «Три брата — 2021».