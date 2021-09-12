Украина недовольна высокой стоимостью газа

Украина покупает газ по очень высокой цене, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, импортируем газ в Украину», — сказал Витренко в ходе форума YES Brainstorming. Его слова приводит «Украина 24».

При этом он отметил, что в украинских подземных хранилищах газа накоплены достаточные запасы на отопительный сезон — почти 19 млрд кубометров, при том, что в 2016-2018 годах Украина начинала отопительный сезон примерно с 16 млрд кубометров в хранилищах.

«Мы уже превысили план, который нам установило правительство, которое сказало, что должно быть 17 млрд к началу отопительного сезона», — пояснил глава «Нафтогаза».