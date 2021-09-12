Украина недовольна высокой стоимостью газа

12 сентября, 18:50

Украина покупает газ по очень высокой цене, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, импортируем газ в Украину», — сказал Витренко в ходе форума YES Brainstorming. Его слова приводит «Украина 24».

При этом он отметил, что в украинских подземных хранилищах газа накоплены достаточные запасы на отопительный сезон — почти 19 млрд кубометров, при том, что в 2016-2018 годах Украина начинала отопительный сезон примерно с 16 млрд кубометров в хранилищах.

«Мы уже превысили план, который нам установило правительство, которое сказало, что должно быть 17 млрд к началу отопительного сезона», — пояснил глава «Нафтогаза».

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Фуат Октай — об испытаниях турецкой ковид-вакцины в Азербайджане

12 сентября, 17:52

Турция ведет переговоры в связи с проведением третьего этапа клинических испытаний вакцины TURKOVAC в Азербайджане.

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Фуат Октай отметил, что была достигнута договоренность с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым о проведении 3-й фазы исследований отечественной вакцины TURKOVAC в Кыргызстане.

«Со многими странами, в том числе с Пакистаном, Азербайджаном, Аргентиной, Колумбией и Польшей, продолжаются переговоры в связи с проведением третьей фазы клинических испытаний вакцины», – сказал вице-президент, которого цитирует «Анадолу».

По его словам, благодаря полученному опыту при работе над TURKOVAC Турция будет быстро прогрессировать и в исследованиях других отечественных