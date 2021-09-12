Лукашенко заявил, что Путин прилетит в Беларусь

12 сентября, 18:35

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал визит президента России Владимира Путина в Беларусь, передает слова белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

«Мы с президентом России не один раз еще встретимся! Перед Высшим Госсоветом он прилетит (в Минск), 15 октября будет саммит СНГ, мы обсудим конкретику», — сказал он.

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Фуат Октай — об испытаниях турецкой ковид-вакцины в Азербайджане

12 сентября, 17:52

Турция ведет переговоры в связи с проведением третьего этапа клинических испытаний вакцины TURKOVAC в Азербайджане.

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Фуат Октай отметил, что была достигнута договоренность с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым о проведении 3-й фазы исследований отечественной вакцины TURKOVAC в Кыргызстане.

«Со многими странами, в том числе с Пакистаном, Азербайджаном, Аргентиной, Колумбией и Польшей, продолжаются переговоры в связи с проведением третьей фазы клинических испытаний вакцины», – сказал вице-президент, которого цитирует «Анадолу».

По его словам, благодаря полученному опыту при работе над TURKOVAC Турция будет быстро прогрессировать и в исследованиях других отечественных