Павильон «Азербайджан» представил на ВДНХ выставку-ярмарку

На ВДНХ в павильоне «Азербайджан» в честь Дня Москвы прошел праздник «Москва — Баку: сердца соединяют».
Павильон «Азербайджан» представил посетителям выставку-ярмарку продукций из Азербайджана. Гости могли продегустировать легендарный азербайджанский чай, а также сфотографироваться у фотозоны в национальном стиле, уточняет АЗЕРТАДЖ.
На креативно-художественной площадке все желающие могли раскрасить узнаваемые силуэты достопримечательностей Москвы и Баку, совершить виртуальный тур по столице Азербайджана и историческим местам нашей страны.
В программу праздника были включены азербайджанские песни и танцы в исполнении национальных хореографических коллективов.