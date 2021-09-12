Павильон «Азербайджан» представил на ВДНХ выставку-ярмарку

12 сентября, 18:21

На ВДНХ в павильоне «Азербайджан» в честь Дня Москвы прошел праздник «Москва — Баку: сердца соединяют».

Павильон «Азербайджан» представил посетителям выставку-ярмарку продукций из Азербайджана. Гости могли продегустировать легендарный азербайджанский чай, а также сфотографироваться у фотозоны в национальном стиле, уточняет АЗЕРТАДЖ.

На креативно-художественной площадке все желающие могли раскрасить узнаваемые силуэты достопримечательностей Москвы и Баку, совершить виртуальный тур по столице Азербайджана и историческим местам нашей страны.

В программу праздника были включены азербайджанские песни и танцы в исполнении национальных хореографических коллективов.

﻿

Фуат Октай — об испытаниях турецкой ковид-вакцины в Азербайджане

12 сентября, 17:52

Турция ведет переговоры в связи с проведением третьего этапа клинических испытаний вакцины TURKOVAC в Азербайджане.

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Фуат Октай отметил, что была достигнута договоренность с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым о проведении 3-й фазы исследований отечественной вакцины TURKOVAC в Кыргызстане.

«Со многими странами, в том числе с Пакистаном, Азербайджаном, Аргентиной, Колумбией и Польшей, продолжаются переговоры в связи с проведением третьей фазы клинических испытаний вакцины», – сказал вице-президент, которого цитирует «Анадолу».

По его словам, благодаря полученному опыту при работе над TURKOVAC Турция будет быстро прогрессировать и в исследованиях других отечественных