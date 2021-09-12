Ахунд мечети в Агдаме 28 лет хранил ключи от нее

Ахунд Агдамской джума-мечети Барат Багиров хранил ключи от мечети своего родного города 28 лет. Cегодня его сын принес эти ключи в мечеть, пишет АПА.

Как сообщил Хамин Багиров, сын Барата Багирова, который 40 лет был ахундом районной джума-мечети, эта джума-мечеть была построена в 1870 году архитектором по имени Кербалаи Сафихан Карабаги. Его отец, Барат Багиров, приехал в мечеть по назначению в 1978 году и проработал там до дня оккупации Агдама.

Х.Багиров сообщил, что во время оккупации Агдама ему также приказали немедленно уехать:

«В связи с тем, что в мечети были тела двух шехидов, мой отец сначала отправил их в родные районы. Затем он закрыл на ключ дверь мечети и покинул родную землю. Он забрал с собой и ключ от мечети. Однако мой отец умер после освобождения Агдама в прошлом году. Сегодня я счел своим долгом исполнить желание отца. Я принес ключи от мечети и Коран моего отца, чтобы передать их».

Х. Багиров также отметил, что Агдамская джума-мечеть была одним из объектов, принявших наибольшее количество шехидов в Карабахской войне. После оккупации района его отец Барат Багиров до самой смерти работал в мечети села Хындиристан.