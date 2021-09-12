Еврейские фанатики вторглись в «Аль-Аксу»

12 сентября, 14:14

Группа из 105 фанатично настроенных еврейских поселенцев в сопровождении израильской полиции вторглась в воскресенье на территорию одной из святынь ислама — мечети «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Как сообщили в пресс-службе Управления исламских фондов Иерусалима, еврейские поселенцы вторглись в мечеть через ворота «Баб аль-Магариб» (Марокканские ворота), расположенные в юго-западной части «Аль-Аксы».

Группа евреев покинула территорию «Аль-Аксы» после прогулки по внутренним дворам мечети, уточняет «Анадолу».

Ожидается, что еврейские поселенцы вторгнуться на территорию святыни и после обеда.

Фанатично настроенные евреи часто вторгаются на территорию мечети «Аль-Акса» в сопровождении полиции. Это вызывает негодование палестинцев и приводит к столкновениям.

﻿

Азербайджан направил письма Минобороны России и росмиротворцам

12 сентября, 14:29

В связи с незаконным проездом транспортных средств других стран через территорию Азербайджанской Республики, где временно размещены российские миротворцы, Министерством обороны были направлены письма в Министерство обороны Российской Федерации и командование миротворческих сил.

Об этом повествует Минобороны Азербайджана.

В письмах подчеркивалось, что подобные случаи противоречат трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении, и содержалась просьба пресечения подобных явлений.

Юридические и физические лица других стран и принадлежащие им транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, подобные случаи являются нарушением законодательства нашей страны.