В Пакистане прошло совещание глав разведок стран-соседей Афганистана

12 сентября, 13:52


В Исламабаде состоялась встреча глав разведок России, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Пакистана, Ирана и Китая. Об этом сообщает «Спутник».

Согласно данным издания, инициатором встречи стал директор Межведомственной разведки Пакистана генерал Фаиз Хамид.

Участники встречи обсудили нестабильную ситуацию в Афганистане, обменялись мнениями о происходящем в соседней республике, а также обсудили меры, необходимые для «прочного мира и стабильности» в регионе.

Неделей ранее власти Пакистана уже проводили похожее мероприятие, однако Россия в нем не участвовала.

На большой онлайн-конференции, посвященной Афганистану, собрались представители стран-соседей республики.

По словам спецпредставителя Пакистана по Афганистану Мохаммада Садика, участники совещания «были единодушны в том, что мир в стране жизненно важен для безопасности, стабильности и процветания всего региона».

Он отметил, что реализовать потенциал республики, а также решить общие проблемы, поможет региональный подход.

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Азербайджан направил письма Минобороны России и росмиротворцам

12 сентября, 14:29

В связи с незаконным проездом транспортных средств других стран через территорию Азербайджанской Республики, где временно размещены российские миротворцы, Министерством обороны были направлены письма в Министерство обороны Российской Федерации и командование миротворческих сил.

Об этом повествует Минобороны Азербайджана.

В письмах подчеркивалось, что подобные случаи противоречат трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении, и содержалась просьба пресечения подобных явлений.

Юридические и физические лица других стран и принадлежащие им транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, подобные случаи являются нарушением законодательства нашей страны.