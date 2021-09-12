В Пакистане прошло совещание глав разведок стран-соседей Афганистана



В Исламабаде состоялась встреча глав разведок России, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Пакистана, Ирана и Китая. Об этом сообщает «Спутник».

Согласно данным издания, инициатором встречи стал директор Межведомственной разведки Пакистана генерал Фаиз Хамид.

Участники встречи обсудили нестабильную ситуацию в Афганистане, обменялись мнениями о происходящем в соседней республике, а также обсудили меры, необходимые для «прочного мира и стабильности» в регионе.

Неделей ранее власти Пакистана уже проводили похожее мероприятие, однако Россия в нем не участвовала.

На большой онлайн-конференции, посвященной Афганистану, собрались представители стран-соседей республики.

По словам спецпредставителя Пакистана по Афганистану Мохаммада Садика, участники совещания «были единодушны в том, что мир в стране жизненно важен для безопасности, стабильности и процветания всего региона».

Он отметил, что реализовать потенциал республики, а также решить общие проблемы, поможет региональный подход.