Умер ветеран азербайджанского футбола

12 сентября, 12:42


Скончался ветеран азербайджанского футбола Яшар Бабаев.

Он умер в возрасте 80 лет, передает «Репорт».

Я.Бабаев в составе «черно-белых» завоевал бронзовую медаль чемпионата СССР 1966 года.

Экс-защитник сыграл 200 матчей в чемпионатах Союза и 19 матчей в кубках.

Покойный выступал за столичный клуб с 1963 по 1971 гг.

Allah rəhmət eləsin!

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Азербайджан направил письма Минобороны России и росмиротворцам

12 сентября, 14:29

В связи с незаконным проездом транспортных средств других стран через территорию Азербайджанской Республики, где временно размещены российские миротворцы, Министерством обороны были направлены письма в Министерство обороны Российской Федерации и командование миротворческих сил.

Об этом повествует Минобороны Азербайджана.

В письмах подчеркивалось, что подобные случаи противоречат трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении, и содержалась просьба пресечения подобных явлений.

Юридические и физические лица других стран и принадлежащие им транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, подобные случаи являются нарушением законодательства нашей страны.