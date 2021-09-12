Трамп опробовал себя в роли комментатора на боксерском поединке



Бывший президент Дональд Трамп опробовал себя в роли спортивного комментатора в серии боксерских поединков, главным из которых стал бой американца Эвандера Холифилда и бразильца Витора Белфорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп во время турнира сделал пару замечаний по поводу боев и уровня спортсменов. На мероприятии также присутствовал его сын Дональд Трамп-младший.

Помимо этого, экс-глава государства, вспоминая о знаменитых боях прошлого, отметил российского боксера Сергея Ковалева. «А что случилось с тем бойцом, с которым он дрался, с русским бойцом, которого я считал фантастическим?», — спросил он у своих соведущих. Трамп подчеркнул, что Ковалев был выдающимся боксером.