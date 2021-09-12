Трамп опробовал себя в роли комментатора на боксерском поединке

12 сентября, 09:40


Бывший президент Дональд Трамп опробовал себя в роли спортивного комментатора в серии боксерских поединков, главным из которых стал бой американца Эвандера Холифилда и бразильца Витора Белфорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп во время турнира сделал пару замечаний по поводу боев и уровня спортсменов. На мероприятии также присутствовал его сын Дональд Трамп-младший.

Помимо этого, экс-глава государства, вспоминая о знаменитых боях прошлого, отметил российского боксера Сергея Ковалева. «А что случилось с тем бойцом, с которым он дрался, с русским бойцом, которого я считал фантастическим?», — спросил он у своих соведущих. Трамп подчеркнул, что Ковалев был выдающимся боксером.

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Глава TƏBİB подал в отставку

12 сентября, 10:17


Глава TƏBİB Рамин Байрамлы подал в отставку. Об этом он сообщил в своём Twitter.

«Выражаю признательность моим  коллегам, с которыми боролся плечом к плечу как во время 44-дневной справедливой войны, так и против считающегося общечеловеческой проблемой вируса COVİD-19. Преклоняю голову перед нашими врачами, умершими в борьбе с этим заболеванием. Я и в дальнейшем буду служить Родине и своему народу!», — написал он.