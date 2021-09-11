Главную премию Венецианского кинофестиваля получил фильм «Событие»

Так какую же игру ведёт в регионе Тегеран?

Иран продолжает незаконный транзит грузов в ту часть Карабаха, где расквартированы российские миротворцы. Как показывают фото- и видеоматериалы, часть которых уже опубликована, за месяц, с 11 августа по 10 сентября, из Ирана в Армению, а оттуда по Лачинскому коридору в зону действия российских миротворцев в Карабахе, проследовало в общей сложности 58 иранских большегрузов различного назначения, в основном с ГСМ. 55 уже выехали обратно, три все еще находятся в Ханкенди. Никакого обращения к властям Азербайджана и, соответственно, разрешений на въезд получено не было. Правда, организаторы аферы прибегли к дешевой уловке — иранские фуры снабдили армянскими номерами. Но исполнение оказалось весьма топорным: одни и те же номерные знаки «кочуют» с одной фуры на другую. В условиях, когда, как не раз подчеркивали в Баку, Азербайджан располагает самыми серьёзными средствами визуального наблюдения, дешевый трюк был раскрыт сразу же.

Прежде всего, здесь наличествуют вопросы к российским миротворцам, которые и в прямом, и в переносном смысле «подняли шлагбаум» перед иранскими фурами. И вряд ли при этом не понимали, что самым прямым образом нарушают обязательства, взятые на себя Россией и закреплённые 10 ноября на самом высоком уровне —подписью Владимира Путина. Москва в очередной раз подписывает одно, а на деле происходит совсем другое? Но если так, то в РФ должны понимать: ни общая ситуация в регионе, ни расклад сил, ни нынешний характер двусторонних отношений Баку и Москвы к подобным играм не располагают. С миротворцами «договорились на месте»? Но тут опять вопросы к их командованию: почему не было проведено расследования и не были приняты меры по недопущению подобного? А если поверить, что российские миротворцы просто «купились» на уловку с номерами и не разобрались, армяне за рулем или иранцы? Но это уже вопрос к квалификации тех, кого уже российское командование ставит дежурить в Лачинском коридоре.

Но главное —поведение властей ИРИ. Особенно с учетом, скажем так, предыстории. Напомним: 10 августа нынешнего года посол ИРИ в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был приглашён в МИД Азербайджана, где ему была вручена нота протеста. С 11 июля по 8 августа 35 иранских «большегрузов» совершили в общей сложности 70 «заездов» в Ханкенди. Были известны даже даты въезда и выезда: 11, 14, 16, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 31 июля и 3, 4, 5, 6, 7 августа. МИД Азербайджана тогда распространил заявление: «В ноте выражено наше недовольство постоянным въездом различных транспортных средств, принадлежащих дружественной Исламской Республике Иран, в Карабахский регион Азербайджана без разрешения официального Баку. Наше недовольство, которое некоторое время назад было в устной форме передано иранской стороне, вновь было поднято перед послом во время встречи». Кроме того, в Баку дали понять, что ждут от новых властей Ирана (там, добавим от себя, как раз накануне прошли президентские выборы) практических шагов, которые должны положить конец подобным неправомерным действиям. То есть, если кто не понял, сначала в Баку решили не прибегать к жёстким дипломатическим средствам и довели свою обеспокоенность до сведения иранской стороны по устно-конфиденциальным каналам. Не помогло. Тогда в МИД пригласили посла и сделали уже публичную, пардон, дипломатическую выволочку. Но и после этого Иран не прекратил своей незаконной активности.

И как это понимать?

Возможно, то, что будет изложено ниже, для кого-то не самые приятные обстоятельства. Но тем не менее напомним: во время армянской оккупации азербайджанских земель сведения об активности Ирана на захваченных территориях тоже просачивались в прессу. И далеко не всегда их можно было опровергнуть «с налета». Нешуточный скандал с видеосъемкой иранских фур в тогда оккупированном Карабахе полыхнул еще в апреле 2020 года — то есть иранские грузы в Карабах шли как раз накануне войны, когда подготовка к ней с армянской стороны вступила в решающую фазу. Причем на видео были в основном «наливники». Это, возможно, еще не доказательство для суда, что армянская бронетехника во время войны ездила на иранском бензине, но во всяком случае повод задуматься о происхождении ГСМ на армянских складах в Карабахе.

Впрочем, перечислять шаги Ирана, которые вызывали в Баку понятное недоумение и возмущение, можно очень долго. И как утверждают знающие люди, коробок из-под иранских спичек с «травкой» на столе у армянского офицера в бакинском Парке Победы появился не случайно. Важно другое.

Теоретически, наверное, у Ирана существовал шанс после войны и победы Азербайджана строить отношения с Баку «с чистого листа». Убедить не словами, а действиями, что уже ушли в прошлое те времена, когда иранские «реставраторы» превращали мечеть Говхар-ага в оккупированной Шуше в «персидскую», а теперь уже бывший глава СНБ Армении Артур Ванецян делился планам заселения оккупированной азербайджанской долины Араза именно с учетом «особых отношений» ИРИ и Армении, а российские самолеты с оружием для Армении, которое официально именовалось то «стройматериалами», то «гуманитарной помощью», залетали в воздушное пространство Армении именно через территорию Ирана, и теперь Тегеран будет выстраивать свои отношения с Баку на основе добрососедства и уважения границ и территориальной целостности. Тем более что вскоре после победы Азербайджана в самом Иране прошли президентские выборы.

Но, к сожалению, внешняя политика ИРИ строится по принципу «старая баня, старый тазик». Иранские фуры ездят в Карабах. После того, как Азербайджан в ответ на нападение на своего пограничника перекрыл участок трассы, идущей от армяно-иранской границы через территорию Азербайджана, иранское информагентство ИРНА, где даже теоретически не допускаются «несогласованные» формулировки, провело вебинар, где рассуждало о необходимости «сохранения баланса в регионе». То есть, если кто не понял, помощи Армении после разгрома. А посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури отправился в Зангезур, где старательно внимал армянским жалобам и с укоризненным видом разглядывал в бинокль азербайджанские позиции.

Только вот увидел ли иранский дипломат в свой бинокль, что ситуация в регионе, как бы это помягче выразиться, совсем не та, чтобы в Иране могли с пренебрежительным видом «ставить в игнор» даже не реакцию и интересы, а государственный суверенитет Азербайджана. Тем более что у иранского руководства был шанс поглядеть в бинокль, как с оккупированного азербайджанского берега пограничной реки Араз вышибали оккупантов, и сделать выводы, насколько изменилась ситуация в регионе. Иначе «старым тазиком» из вышеприведённой поговорки, пардон, «накроется» в очередной раз репутация самого Ирана в глазах азербайджанской общественности. И вот «выползать» из-под этого «тазика» будет ой как непросто. Особенно под аккомпанемент «персидских мотивов», исполняемых на армянском «дудуке». Некогда сворованном у соседей-азербайджанцев.

Нурани