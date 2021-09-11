IMPROVISED by INDUSTRY украсил XVI Бакинский джазовый фестиваль

10 сентября, в рамках 16-го Бакинского Джазового фестиваля, состоялось открытие мультимедийной выставки «IMPROVISED by INDUSTRY».

Мультимедийный выставочный проект был организован Центром Современного Искусства, Объединенным клубом художников (BRK) при поддержке Центра искусств Хатаи. Его смысл показать смену парадигм и смыслов, типичных для прошлых эпох элементам и строениям, ныне превратившимся в иные объекты, приобретшие совершенно новые смыслы и значения.

На выставке были представлены фотографии Рустама Гусейнова и Арифа Гулузаде, инсталляция Бахрама Халилова, скульптура Гусейна Хагвердиева, перфомансы Рустама Гусейнова и Бахрама Халилова. Авторы проекта – Бахрам Халилов, Кенуль Рафиева и Рустам Гусейнов.

Выставка началась с концептуального пост апокалиптического перфоманса Рустама Гусейнова. Смысл перформанса Рустама Гусейнова состоит в том, что, несмотря на любую атмосферу, будь то атмосфера тотального заражения, как сейчас происходит с ковидом, творчество не только возможно, но и необходимо. Рустам Гусейнов показал человека, который ищет красоту в разрушенном и мрачном мире. Пусть мир будет несовершенным, но все равно луч света — это красота, которая является именно тем, что держит человека на плаву и толкает его к лучшему, невзирая на происходящее вокруг

После на глазах у зрителей художник Бахрам Халилов создал новую картину — нарисовал звук дождя. Он продемонстривал как изменение звука влияет на произведение изобразительного искусства.

Смысл проект заключается в том, что любая мощь может обратиться в ничто, любой гигант индустрии может рассыпаться в пыль. Творческий дух и импровизация – это то, что может собрать эту пыль и собрать новую индустрию, с другим смыслом и значением. Материальные гиганты и артефакты не вечны и рассыпаются после окончания их эпохи, в отличии от творческого духа, который бессмертен и может наполнить смыслом любой реликт. Как импровизация рождает новые мелодии джаза, так и импровизация художника рождает новые объекты изобразительного искусства.

В рамках проекта был показан лайв стриминг с Стокгольмом, где параллельно бакинскому проекту на улицах столицы Швеции проходил хеппениг бодиарта шведских художников. Художник Людмила Кристесева онлайн из Швеции и куратор Кенуль Рафиева рассказали гостям выставки об этом проекте.

Выставка завершит свою работу публичной дискуссией об архитектурных ценностях, которые представляют и могут представлять прошлое нашей индустриальной промышленности, являющейся частью нашей памяти. Участники дискуссии попытаются затронуть тему трансформации культурного наследия городской среды с сохранением материальных и нематериальных ценностей, а также внешнего облика города.

Закрытие выставки и финальный перформанс состоятся 18 сентября.