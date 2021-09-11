Медведев: США бессмысленно «зарыли» в Афганистане 1,5 триллиона долларов

11 сентября, 12:20

Последствия военного присутствия США в Афганистане катастрофичны, Вашингтон бессмысленно «зарыл» в Афганистане 1,5 триллиона долларов и не смог победить терроризм — в регионе сейчас действуют десятки тысяч боевиков, говорится в статье зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Миссия в Афганистане растянулась на 20 лет. В течение этого периода США «закопали» в Афганистане $1,5 трлн, но эти траты оказались абсолютно бессмысленными. Кампания бесславно завершилась в августе этого года, когда страну покинул последний американский солдат», — говорится в материале, опубликованном на сайте «Газета.ру».

По словам Медведева, Вашингтон пытался создать все условия для развития нового государства по западной модели, однако афганцы в очередной раз не приняли навязанные своей стране схемы.

«Не спасали положение и безоглядные денежные вливания, которыми американцы отчаянно тушили те или иные проблемы. Несмотря на многомиллиардные дотации, уровень жизни людей практически не изменился. Большая часть населения продолжала жить в нищете, а коррупция в государственном аппарате разрасталась, как раковая опухоль», — отмечает Медведев.

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СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.