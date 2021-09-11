Медведев: США бессмысленно «зарыли» в Афганистане 1,5 триллиона долларов

Последствия военного присутствия США в Афганистане катастрофичны, Вашингтон бессмысленно «зарыл» в Афганистане 1,5 триллиона долларов и не смог победить терроризм — в регионе сейчас действуют десятки тысяч боевиков, говорится в статье зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Миссия в Афганистане растянулась на 20 лет. В течение этого периода США «закопали» в Афганистане $1,5 трлн, но эти траты оказались абсолютно бессмысленными. Кампания бесславно завершилась в августе этого года, когда страну покинул последний американский солдат», — говорится в материале, опубликованном на сайте «Газета.ру».

По словам Медведева, Вашингтон пытался создать все условия для развития нового государства по западной модели, однако афганцы в очередной раз не приняли навязанные своей стране схемы.

«Не спасали положение и безоглядные денежные вливания, которыми американцы отчаянно тушили те или иные проблемы. Несмотря на многомиллиардные дотации, уровень жизни людей практически не изменился. Большая часть населения продолжала жить в нищете, а коррупция в государственном аппарате разрасталась, как раковая опухоль», — отмечает Медведев.