Чавушоглу: Армения должна понять, что оккупацией территорий соседних стран ничего не добьешься

10 сентября, 19:51

Азербайджан в течение 30 лет вел переговоры по освобождению своих земель, но, к сожалению, они оказались безрезультатными, поэтому Азербайджан освободил их силовым путем, и Армения должна сделать вывод из этого.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что страны должны обладать и военной, и дипломатической силой: «Азербайджан ждал 30 лет и в конечном итоге за 44 дня освободил свои земли. Сейчас создалась благоприятная среда для ведения дипломатических переговоров. Имеются позитивные сигналы и со стороны Турции, и со стороны Армении. Но они не должны оставаться просто словами. Армения должна понять, что оккупацией территорий соседних стран ничего не добьешься» (цитата по Trend).

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Мурадов представил Гасанову нового главу росмиротворцев Кособокова

10 сентября, 19:25

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который завершил службу в качестве командующего временно размещенным на азербайджанской территории миротворческим контингентом России.

Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, затем генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

На встрече обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы.