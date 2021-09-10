Мария Захарова высказалась по Конвенции о правовом статусе Каспия

«Конвенция о правовом статусе Каспийского моря открыла путь для дальнейшего углубления сотрудничества в регионе.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время выступления на мероприятии ”Каспийский медиафорум-2021 “ в Астрахани.

«Несмотря на то, что данный документ пока не вступил в силу, крайне важно, чтобы участники Конвенции придерживались зафиксированных в ней положений и принципов. Прежде всего речь идет о суверенных правах прибрежных государств в отношении Каспийского моря и его ресурсов, решение всех вопросов, касающихся Каспия, исключительно пятью Прикаспийскими странами. Вступление Конвенции в силу позволит в полной мере задействовать весь потенциал каспийского сотрудничества», — считает Захарова, слова которой приводит «Репорт».