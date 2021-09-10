Netflix показал трейлер мюзикла о принцессе Диане

10 сентября, 17:40

Стриминговый сервис Netflix анонсировал выпуск мюзикла о жизни покойной принцессы Дианы под названием Диана: Мюзикл. Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что Диана: Мюзикл появится на экранах 1 октября. Он был снят в прошлом году. И только теперь на YouTube-канале Netflix  вышел трейлер постановки.

По сюжету, речь идет о подростковом периоде будущей принцессы Уэльской и ее первых встречах с королевской семьей.

В мюзикле сыграли Дженна де Ваал в роли принцессы Дианы, Ро Хартрампф, Эрин Дэви и Джуди Kэй.

﻿

Мурадов представил Гасанову нового главу росмиротворцев Кособокова

10 сентября, 19:25

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который завершил службу в качестве командующего временно размещенным на азербайджанской территории миротворческим контингентом России.

Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, затем генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

На встрече обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы.