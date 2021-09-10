Экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец: Россия бессильна перед Турцией, а Армения для нее стала обузой

10 сентября, 12:13

Россия ничего не может сделать против Турции, на сегодняшний день она очень слаба. Об этом в беседе с армянскими политологами заявил бывший резидент КГБ СССР в Вашингтоне Юрий Швец, сообщает Minval.az.

«Россия способна воевать только против небоеспособных государств, над которыми имеет колоссальное преимущество. В отношении же Турции она не может применить ядерное оружие, а что касается удара обычным видом вооружения, то Турция может нанести ей очень серьезный ущерб», – отметил он.

Как считает Швец, Россия во время 44-дневной войны в Карабахе «бросила своего союзника – Армению». По его мнению, Москва всегда является сторонницей выстраивания отношений со странами, с которыми она «может заработать денег» и для нее в приоритете экономика. Потому она, по словам Швеца, дружит с Турцией и Азербайджаном.

«Армения, у которой нет денег, нет каких-нибудь ресурсов, представляет для России весьма ограниченный интерес, если вообще его представляет. Армения для России стала обузой. И там не знают, что с ней делать дальше», – констатировал экс-разведчик КГБ СССР.

﻿

Захарова отрицает существенные нарушения в зоне ответственности росмиротворцев в Карабахе

9 сентября, 19:14

«Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не фиксируется. Это подтверждают и в Баку, и в Ереване».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Комментируя вопрос о недавних заявлениях официального Еревана, официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона внимательно следит за дискуссиями в Азербайджане и Армении относительно заключения мирного договора.

«Принципиальные разногласия по политическим вопросам, к сожалению, сохраняются, поэтому на данном этапе считаем приоритетным неукоснительное выполнение всех положений договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. Это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплексных гуманитарных вопросов, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. И рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации армяно-азербайджанских отношений и выхода на окончательное политическое урегулирование», — заявила М.Захарова (цитата по Report).

М.Захарова добавила, что они подготовят подробный материал к годовщине принятия трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года и в этом материале проведут комплексную оценку выполнения трехстороннего заявления (цитата по АПА).