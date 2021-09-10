Экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец: Россия бессильна перед Турцией, а Армения для нее стала обузой

Россия ничего не может сделать против Турции, на сегодняшний день она очень слаба. Об этом в беседе с армянскими политологами заявил бывший резидент КГБ СССР в Вашингтоне Юрий Швец, сообщает Minval.az.

«Россия способна воевать только против небоеспособных государств, над которыми имеет колоссальное преимущество. В отношении же Турции она не может применить ядерное оружие, а что касается удара обычным видом вооружения, то Турция может нанести ей очень серьезный ущерб», – отметил он.

Как считает Швец, Россия во время 44-дневной войны в Карабахе «бросила своего союзника – Армению». По его мнению, Москва всегда является сторонницей выстраивания отношений со странами, с которыми она «может заработать денег» и для нее в приоритете экономика. Потому она, по словам Швеца, дружит с Турцией и Азербайджаном.

«Армения, у которой нет денег, нет каких-нибудь ресурсов, представляет для России весьма ограниченный интерес, если вообще его представляет. Армения для России стала обузой. И там не знают, что с ней делать дальше», – констатировал экс-разведчик КГБ СССР.