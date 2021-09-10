Расим Мусабеков: «Своевольничать на территории азербайджанского Карабаха российским ВС никто не позволит»

Совместные азербайджано-турецкие учения в Лачинском районе стали одним из самых знаковых геополитических событий региона за последнее время. Они беспрецедентны по своему характеру и дислокации, и могут быть восприняты как серьезный, сильный ход Баку. Против каких вероятных угроз направлены эти учения, что они должны показать, на решения какие целей и задач они рассчитаны?

Конечно же, совместные азербайджано-турецкие учения войск спецназначения, в том числе, содержат политический месседж, адресованный, как и России, так и Армении. Этот момент отметил в беседе с Minval.az депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

«Турция мало задействована в миротворческой операции, за исключением работы мониторингового центра, что в моем понимании, даже хорошо — потому что освобождает ее политическое руководство от каких-то сковывающих обязательств и позволяет действовать по своему усмотрению», — подчеркнул политолог. Турция, по его мнению, как была, так и остается военным союзником Азербайджана, и это наглядно продемонстрировано в ходе этих учений.

Что касается военной стороны дела, то, по словам Мусабекова, на территории Кельбаджарского, Лачинского, Губадлинского и Зангиланского районов, населения, как известно, еще нет, и там имеется благоприятная географическая среда для того, чтобы туда могли проникать различные диверсионные группы из Армении, создавать серьезные препятствия для восстановительных работ, планировать различные провокации, чтобы помешать заселению этих районов. Тут и лес, и горы: ландшафт сложный и труднопроходимый, и подобные проникновения весьма возможны, отмечает политолог, ввиду «старых террористических традиций армян».

«А у Турции большой опыт ведения антитеррористической борьбы в горной местности против ПКК (Рабочей партии Курдистана), и я думаю, что азербайджанский спецназ, вместе со своими турецкими коллегами, отрабатывают тактику отражения любых проникновений на эту территорию со стороны Армении. Это носит профилактический характер, и конкретный сигнал для армян, о том, что «не смейте и думать об этом». Потому что ответные действия азербайджанских ВС, в том числе, специально подготовленных и для контртеррористической борьбы, будут беспощадными. Так что это и политический месседж, и конкретная военная антитеррористическая составляющая», — отметил политолог.

А месседж для России, по его мнению, заключается в том, что своевольничать на территории азербайджанского Карабаха российским вооруженным силам никто не позволит.

«Так они собираются, и в качестве пограничников разместиться на границе Азербайджана и Армении, так и какую-то свою «полубазу» в Зангезуре поставить. Еще раз подчеркну – своевольничать им здесь никто не даст. И они должны учесть, что здесь Азербайджан будет не один, и при необходимости —плечом к плечу со своим турецким союзником. Я думаю, это, важный месседж», -собеседник Minval.az.

При этом он также считает, что с точки зрения потенциала вооруженных сил на Кавказе, Турция не менее сильна, а может, и сильнее российских ВС на Кавказе, Северном Кавказе, и всем Южном военном округе. Все, что может привлечь Россия в этом регионе, включая венные базы, войска и вооружения, уступает военной мощи Турции. А в совокупной военной мощи Азербайджана и Турции – «Россия даже рядом стоять не может», отмечает азербайджанский политолог.

«Но еще раз повторю, что официально Азербайджан не заявляет, что подобного рода учения, направлены каким-то образом против России. И я думаю, что это тоже правильно. Это, в некотором смысле, превентивные действия, продуманные и стратегические», — заключил Расим Мусабеков.

В. Мансуров