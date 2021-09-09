«Рискну предположить, кандидатура Кособокова одобрения у нас не вызвала»

9 сентября, 22:06

Вместо генерал-лейтенанта Рустама Мурадова командовать российскими миротворцами на территории проживания армян в Карабахе, назначен генерал-майор Михаил Кособоков. Ранее он занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией, а до этого командовал российской военной базой в Абхазии. Назначение Кособокова официальные власти Азербайджана пока никак не комментируют.

Не было информации и о том, был ли он принят министром обороны Азербайджана.

Рискну предположить, что кандидатура бывшего командира военной базы в сепаратистской Абхазии, одобрения у нас не вызвала. Коль так, то Москве нужно с пониманием отнестись к проведению совместных учений турецкого и азербайджанского спецназа в Лачинском район, а также к прибытию в Баку четырех генералов из специальной группы командования, которая будет представлять Вооруженные Силы Турции в Азербайджане.

Что ж, у Армении свой союзник, а у Азербайджана свой. Это не следует воспринимать как приглашение к парной конфронтации, но реалии необходимо видеть так, как есть.

Расим Мусабеков

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Захарова отрицает существенные нарушения в зоне ответственности росмиротворцев в Карабахе

9 сентября, 19:14

«Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не фиксируется. Это подтверждают и в Баку, и в Ереване».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Комментируя вопрос о недавних заявлениях официального Еревана, официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона внимательно следит за дискуссиями в Азербайджане и Армении относительно заключения мирного договора.

«Принципиальные разногласия по политическим вопросам, к сожалению, сохраняются, поэтому на данном этапе считаем приоритетным неукоснительное выполнение всех положений договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. Это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплексных гуманитарных вопросов, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. И рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации армяно-азербайджанских отношений и выхода на окончательное политическое урегулирование», — заявила М.Захарова (цитата по Report).

М.Захарова добавила, что они подготовят подробный материал к годовщине принятия трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года и в этом материале проведут комплексную оценку выполнения трехстороннего заявления (цитата по АПА).