Дегати: Кяльбаджарский музей славится своими невероятными скульптурами и изделиями

9 сентября, 21:10

На протяжении веков Кяльбаджарский музей славится своими невероятными скульптурами и изделиями, созданными из полудрагоценных камней и золота.

На момент последней переписи населения 1979 года здесь проживало 5604 человека — 99,4% азербайджанцев, 0,1% армян и 0,1% русских. 2 апреля 1993 года армянские войска захватили город. Дали населению 10 часов на то, чтобы выбраться. Многие, даже без обуви, пересекали гору на высоте 3480 футов, лишались ног в снегу или умирали. Город был превращен в пепел, и было построено несколько домов для проживания. После поражения армянских сил в ноябре 2020 года Азербайджан дал им 25 дней на то, чтобы покинуть Кельбаджар, и они смогли взять то, что хотели.

Перед отъездом они даже сожгли дома, вырубили деревья, убили животных и уехали в Армению. Когда я вернулся в город после освобождения, я искал знаменитый музей среди многих других достопримечательностей. Когда я увидел, что музей полностью стерли с лица земли, я был опечален и шокирован … Забрали все ценные и древние статуи и изделия, золото. Осталось всего несколько статуй, которые, вероятно, не забрали, потому что они были слишком тяжелыми. Где эти бесценные музейные экспонаты? Список всех этих работ и тысяч других предметов, похищенных из всех музеев, исторических памятников и домов Карабаха, находится в советских архивах.

Я считаю, что в ЮНЕСКО должны изучить данный вопрос.

Об этом в соцсети «Инстаграм» написал всемирно известный фотожурналист Реза Дегати, проиллюстрировав сказанное соответствующими фотографиями.

 

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Публикация от Reza Deghati (@rezadeghati)

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Захарова отрицает существенные нарушения в зоне ответственности росмиротворцев в Карабахе

9 сентября, 19:14

«Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не фиксируется. Это подтверждают и в Баку, и в Ереване».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Комментируя вопрос о недавних заявлениях официального Еревана, официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона внимательно следит за дискуссиями в Азербайджане и Армении относительно заключения мирного договора.

«Принципиальные разногласия по политическим вопросам, к сожалению, сохраняются, поэтому на данном этапе считаем приоритетным неукоснительное выполнение всех положений договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. Это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплексных гуманитарных вопросов, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. И рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации армяно-азербайджанских отношений и выхода на окончательное политическое урегулирование», — заявила М.Захарова (цитата по Report).

М.Захарова добавила, что они подготовят подробный материал к годовщине принятия трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года и в этом материале проведут комплексную оценку выполнения трехстороннего заявления (цитата по АПА).