Дегати: Кяльбаджарский музей славится своими невероятными скульптурами и изделиями

На протяжении веков Кяльбаджарский музей славится своими невероятными скульптурами и изделиями, созданными из полудрагоценных камней и золота.

На момент последней переписи населения 1979 года здесь проживало 5604 человека — 99,4% азербайджанцев, 0,1% армян и 0,1% русских. 2 апреля 1993 года армянские войска захватили город. Дали населению 10 часов на то, чтобы выбраться. Многие, даже без обуви, пересекали гору на высоте 3480 футов, лишались ног в снегу или умирали. Город был превращен в пепел, и было построено несколько домов для проживания. После поражения армянских сил в ноябре 2020 года Азербайджан дал им 25 дней на то, чтобы покинуть Кельбаджар, и они смогли взять то, что хотели.

Перед отъездом они даже сожгли дома, вырубили деревья, убили животных и уехали в Армению. Когда я вернулся в город после освобождения, я искал знаменитый музей среди многих других достопримечательностей. Когда я увидел, что музей полностью стерли с лица земли, я был опечален и шокирован … Забрали все ценные и древние статуи и изделия, золото. Осталось всего несколько статуй, которые, вероятно, не забрали, потому что они были слишком тяжелыми. Где эти бесценные музейные экспонаты? Список всех этих работ и тысяч других предметов, похищенных из всех музеев, исторических памятников и домов Карабаха, находится в советских архивах.

Я считаю, что в ЮНЕСКО должны изучить данный вопрос.

Об этом в соцсети «Инстаграм» написал всемирно известный фотожурналист Реза Дегати, проиллюстрировав сказанное соответствующими фотографиями.