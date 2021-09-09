В Париже простились с Бельмондо

9 сентября, 20:41

В Париже 9 сентября простились с актером Жан-Полем Бельмондо. Из-за коронавирусных ограничений церемонию в Доме инвалидов смогли посетить только несколько сотен человек во главе с президентом страны Эмманюэлем Макроном.

Для остальных поклонников Бельмондо в центре столицы установили специальные большие экраны.

«Медуза» показывает, как Франция попрощалась с одним из своих самых любимых артистов.

Семья актера и другие приглашенные на церемонию. После смерти 88-летнего Бельмондо члены его семьи выпустили заявление, в котором говорилось, что они «утратили свою опору». «Его искренняя улыбка никуда не исчезнет», — отмечалось там же. На прощании с Жан-Полем Бельмондо выступил его внук Виктор, тоже актер: «Я уверен, что он улыбается там, где он сейчас. Как и всегда».

Церемония началась с выступления военного оркестра. После этого военные вынесли гроб, накрытый французским флагом.

На церемонии также выступил президент Эмманюэль Макрон. «Мы любим Бельмондо, потому что он такой же, как мы», — подчеркнул он. После смерти Макрон назвал актера «национальным достоянием Франции» и добавил: «Мы все узнавали в нем себя».

После речи Макрона память актера почтили минутой молчания. Завершилась церемония под музыку композитора Эннио Морриконе из фильма «Профессионал», в котором Жан-Поль Бельмондо сыграл главную роль. Похороны актера состоятся в пятницу, 10 сентября, в узком кругу семьи.

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Захарова отрицает существенные нарушения в зоне ответственности росмиротворцев в Карабахе

9 сентября, 19:14

«Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не фиксируется. Это подтверждают и в Баку, и в Ереване».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Комментируя вопрос о недавних заявлениях официального Еревана, официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона внимательно следит за дискуссиями в Азербайджане и Армении относительно заключения мирного договора.

«Принципиальные разногласия по политическим вопросам, к сожалению, сохраняются, поэтому на данном этапе считаем приоритетным неукоснительное выполнение всех положений договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. Это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплексных гуманитарных вопросов, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. И рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации армяно-азербайджанских отношений и выхода на окончательное политическое урегулирование», — заявила М.Захарова (цитата по Report).

М.Захарова добавила, что они подготовят подробный материал к годовщине принятия трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года и в этом материале проведут комплексную оценку выполнения трехстороннего заявления (цитата по АПА).