В Париже простились с Бельмондо

В Париже 9 сентября простились с актером Жан-Полем Бельмондо. Из-за коронавирусных ограничений церемонию в Доме инвалидов смогли посетить только несколько сотен человек во главе с президентом страны Эмманюэлем Макроном.

Для остальных поклонников Бельмондо в центре столицы установили специальные большие экраны.

«Медуза» показывает, как Франция попрощалась с одним из своих самых любимых артистов.

Семья актера и другие приглашенные на церемонию. После смерти 88-летнего Бельмондо члены его семьи выпустили заявление, в котором говорилось, что они «утратили свою опору». «Его искренняя улыбка никуда не исчезнет», — отмечалось там же. На прощании с Жан-Полем Бельмондо выступил его внук Виктор, тоже актер: «Я уверен, что он улыбается там, где он сейчас. Как и всегда».

Церемония началась с выступления военного оркестра. После этого военные вынесли гроб, накрытый французским флагом.

На церемонии также выступил президент Эмманюэль Макрон. «Мы любим Бельмондо, потому что он такой же, как мы», — подчеркнул он. После смерти Макрон назвал актера «национальным достоянием Франции» и добавил: «Мы все узнавали в нем себя».

После речи Макрона память актера почтили минутой молчания. Завершилась церемония под музыку композитора Эннио Морриконе из фильма «Профессионал», в котором Жан-Поль Бельмондо сыграл главную роль. Похороны актера состоятся в пятницу, 10 сентября, в узком кругу семьи.