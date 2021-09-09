Жителям Донбасса перед выборами в Госдуму начали раздавать российские паспорта

9 сентября, 17:20

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили массовую раздачу российских паспортов жителям сепаратистских Донецкой и Луганской народных «республик» накануне выборов в Госдуму. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

По данным ведомства, выдачу документов организовали власти «народных республик», чтобы обеспечить участие жителей Донбасса в избирательном процессе. «С июня 2021 года по прямым указаниям из России принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами», — рассказали в СБУ.

В СБУ также подчеркнули, что паспорта оформляются в «несуществующем» подразделении Миграционной службы Ростовской области, поэтому обладатели документов не станут полноправными гражданами России и не смогут получать различные социальные гарантии и выплаты.

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СМИ: В Баку создана спецгруппа командования ВС Турции

9 сентября, 17:48

В Баку создана спецгруппа командования, которая будет представлять ВС Турции в Азербайджане. В неё вошли четыре турецких генерала.

Об этом сообщает Qafqazinfo со ссылкой на военного эксперта Адалята Вердиева.

Согласно информации, главой группы назначен начальник оперативной части сухопутных войск Турции генерал-майор Бахтияр Эрсай, генерал Абдулла Гатырчи вошел в Командование Объединенного центра Специальной группы по Азербайджану, генерал Эндер Гюнер назначен начальником Генштаба Командования группы.

Наряду с этим сменен и военный атташе ВС Турции в Азербайджане  — теперь этот пост занимает генерал Закария Ялчин.

Министерство обороны Азербайджана пока не давало никаких комментариев по данному вопросу.