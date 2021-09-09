Жителям Донбасса перед выборами в Госдуму начали раздавать российские паспорта

В Баку создана спецгруппа командования, которая будет представлять ВС Турции в Азербайджане. В неё вошли четыре турецких генерала.

Об этом сообщает Qafqazinfo со ссылкой на военного эксперта Адалята Вердиева.

Согласно информации, главой группы назначен начальник оперативной части сухопутных войск Турции генерал-майор Бахтияр Эрсай, генерал Абдулла Гатырчи вошел в Командование Объединенного центра Специальной группы по Азербайджану, генерал Эндер Гюнер назначен начальником Генштаба Командования группы.

Наряду с этим сменен и военный атташе ВС Турции в Азербайджане — теперь этот пост занимает генерал Закария Ялчин.

Министерство обороны Азербайджана пока не давало никаких комментариев по данному вопросу.