Жителям Донбасса перед выборами в Госдуму начали раздавать российские паспорта

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили массовую раздачу российских паспортов жителям сепаратистских Донецкой и Луганской народных «республик» накануне выборов в Госдуму. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
По данным ведомства, выдачу документов организовали власти «народных республик», чтобы обеспечить участие жителей Донбасса в избирательном процессе. «С июня 2021 года по прямым указаниям из России принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами», — рассказали в СБУ.
В СБУ также подчеркнули, что паспорта оформляются в «несуществующем» подразделении Миграционной службы Ростовской области, поэтому обладатели документов не станут полноправными гражданами России и не смогут получать различные социальные гарантии и выплаты.