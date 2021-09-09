«Пашинян назвал Кельбаджар и Лачин азербайджанскими территориями и выполнил предусловие Турции»

Никол Пашинян на последнем заседании правительства сделал «очень опасные заявления». В частности, Пашинян фактически Кельбаджарские и Лачинские азербайджанскими территориями. Об этом на пресс-конференции заявил медиаэксперт Тигран Кочарян.

«Второе опасное заявление касалось открытие армяно-турецких границ на основе позитивных сигналов Турции и без предусловий. Создалось впечатление, что уже достигнута договоренность, основным пунктом которой будет отказ от требования признать «геноцид армян». Выходит, предусловия Турции выполнены»,- отметил Кочарян.

Что касается заявления главы правительства о красочном праздновании 30-летия независимости Армении, эксперт заметил, что на данный момент в Армении находится большое количество сектантов.

«То, что Пашинян хочет сделать на площади Республики — некий сатанинский ритуал, поскольку я не могу представить, как можно проводить празднование в память погибших?», — подчеркнул Кочарян.